Seis clubes de la Región poblarán la Segunda RFEF

En clave regional se vivirá la próxima temporada un momento histórico. El miércoles 24 de junio, la RFEF hará oficial la composición de los grupos de Segunda Federación para el curso 2026-2027, una campaña de récord: nunca hubo tantos equipos pertenecientes a la FFRM.

Checa, en su presentación como técnico del UCAM Murcia. | UCAM MURCIA CF

Una jugada del encuentro Minera-Lorca Deportiva de la temporada recién finalizada. | IVÁN URQUÍZAR

La lista de clubes murcianos que ya tienen asegurada su plaza es la prueba más clara del buen momento que atraviesa el fútbol regional: UCAM Murcia, Yeclano Deportivo, Lorca Deportiva, Deportiva Minera, Club Deportivo Cieza y Real Murcia Imperial.

Un interrogante

A esos seis nombres hay que sumar un séptimo con matices: La Unión Atlético. El conjunto unionense se encuentra ultimando su traslado definitivo a Málaga, una circunstancia que añade un elemento estratégico de cara a la configuración definitiva de los grupos y que no se despejará hasta los próximos días.

El limbo en el que vive La Unión Atlético parece alargarse. Hace dos semanas, la Audiencia de Madrid desestimó las cautelares del Unión Malacitano, que pretendía contar con autorización para trasladar al club a Málaga. Daniel Pastor, su presidente, debe decidir ahora si continúa con su proyecto o vende la entidad.

Sea cual sea el desenlace de ese capítulo, la cifra ya es histórica. Seis o siete equipos murcianos compitiendo simultáneamente en Segunda Federación supone un salto cualitativo para una región que, con esta representación récord, encara la temporada 2026-2027 como un ejercicio de crecimiento y consolidación para su fútbol.

La atención está ahora puesta en el miércoles, cuando la RFEF despeje todas las dudas sobre cómo quedará configurado el mapa de grupos y, con ello, el futuro más inmediato de todos estos clubes.

El objetivo común

Los clubes murcianos no han dejado nada al azar. Con la ambición de optimizar costes, facilitar los desplazamientos de sus aficiones y mantener una rivalidad geográfica atractiva, las entidades enviaron el pasado martes una petición formal a la Real Federación Española de Fútbol. El objetivo es claro y unánime: quedar encuadrados en el grupo levantino.

Y lo cierto es que la aritmética juega a su favor. Tras los movimientos y ascensos confirmados este pasado fin de semana, la configuración del mapa permite soñar con esa estructura. Si se suman los equipos de la Región de Murcia con los conjuntos de la Comunidad Valenciana —que aporta cinco clubes alicantinos y dos valencianos— y la representación de las Islas Baleares —un equipo ibicenco y tres mallorquines—, se obtiene un total de 18 clubes, contando en este bloque a La Unión. Grupo cerrado.

Este equilibrio resulta casi perfecto para la Federación, incluso contemplando el escenario alternativo. En el caso hipotético de que La Unión acabe compitiendo finalmente en el grupo andaluz, la estructura no se desmoronaría: para completar los 18 clubes habituales, la RFEF tendría la opción de integrar a un equipo de Castilla-La Mancha, por la cercanía existente.

La petición, basada en criterios de proximidad geográfica y viabilidad económica, cuenta con muchas papeletas para salir adelante. Para los aficionados, la posibilidad de vivir derbis regionales cada fin de semana, combinada con desplazamientos cortos a la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, supone un aliciente extra de cara al próximo curso.

Sistema de votación

Para definir la distribución de los grupos en Segunda Federación, el proceso se articula a través de un sistema de votación en el que cada territorial dispone de un único voto. Previamente, cada federación autonómica debe realizar un ejercicio de consenso con sus respectivos clubes para acordar qué postura defender, un trámite que los clubes de la Región ya completaron. Hoy se celebrará, de hecho, una reunión previa de cara a lo que ocurrirá este miércoles.

Durante la votación, las territoriales deberán elegir obligatoriamente entre tres propuestas presentadas, sin que se permita el voto en blanco, y resultará ganadora aquella opción que logre acumular el mayor número de apoyos tras el recuento. Los clubes de la Región confían en que en ninguna de esas tres propuestas figuren los equipos andaluces junto a los conjuntos murcianos.

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En caso de producirse un empate entre las propuestas más votadas, el reglamento establece que la decisión final recaerá directamente sobre la RFEF, que tendrá la potestad de dirimir entre las opciones que hayan quedado igualadas en el marcador. El miércoles se sabrá, finalmente, si el deseo de los clubes murcianos se convierte en realidad. La pelota está ahora en el tejado de la RFEF.