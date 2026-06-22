Esta es la propuesta oficial de los clubes de la FFRM a la RFEF en Segunda Federación

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha remitido formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su propuesta de distribución para los cinco grupos de la Segunda RFEF. El borrador plantea un mapa geográfico muy definido que busca optimizar la logística de los viajes, pero es en el Grupo III donde la federación territorial ha puesto todo su empeño, diseñando un auténtico "grupo de la muerte" mediterráneo con una altísima presencia de clubes de la Región de Murcia.

La propuesta de la FFRM es ir al Grupo III con los equipos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares. El ahorro económico es la principal razón.

Los derbis regionales y la rivalidad costera serán la tónica habitual de un grupo III que queda configurado de la siguiente manera:

Región de Murcia (7): Lorca Deportiva, UCAM Murcia C.F., C.D. Minera, Yeclano Deportivo, C.D. Cieza, Real Murcia Imperial y La Unión Atlético.

Comunidad Valenciana (7): Valencia Mestalla, UD Castellonense, Orihuela C.F., C.F. Intercity, C.D. Alcoyano, C.F. La Nucía y Elche Ilicitano.

Islas Baleares (4): SCR Peña Deportiva, Atlético Baleares, U.D. Poblense y R.C.D. Mallorca “B”.

Este diseño garantiza desplazamientos relativamente cómodos en autocar por todo el arco mediterráneo (a excepción de los viajes insulares a Baleares), lo que beneficiará tanto a las arcas de los clubes como al desplazamiento de las aficiones, asegurando ambientazos en los estadios murcianos.

Así quedan el resto de los grupos de la geografía nacional

El plan de la FFRM para el resto de España sigue un criterio de estricta proximidad geográfica, agrupando a las comunidades vecinas de la siguiente manera:

Grupo I (Norte y Noroeste): Galicia (Bergantiños, Compostela, Coruxo, Arosa, Ourense, Arenteiro), Asturias (Marino de Luanco, Oviedo Vetusta, Llanera), Cantabria (Rayo Cantabria, Gimnástica) y un potente bloque del País Vasco (Gernika, Alavés B, Eibar B, Portugalete, Sestao River, Basconia, Amorebieta).

Grupo II (Nordeste): Un eje enfocado en el valle del Ebro y el área catalana. Lo componen Cataluña (Olot, Girona B, Espanyol B, Barça Atlètic, Manresa, Reus, Terrassa), Aragón (Utebo, Tarazona, Ebro, Barbastro), La Rioja (S.D. Logroñés, U.D. Logroñés B, Náxara, Arnedo) y Navarra (Tudela, Osasuna B).

Grupo IV (Sur y Canarias): Doce equipos andaluces (Recreativo, Antoniano, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Atlético Central, Estepona, Mijas, Marbella, Linares, Xerez, Atlético Sanluqueño, Ciudad de Lucena), que compartirán grupo con los siempre complejos viajes a Canarias (Atlético Paso, Tenerife B, Tamaraceite, Las Palmas Atlético) y la cercanía de Extremadura (Don Benito, Badajoz).

Grupo V (Centro): La zona central peninsular queda unificada con Castilla-La Mancha (Atlético Albacete, Puertollano, Talavera, Guadalajara, Conquense), la Comunidad de Madrid (Atlético de Madrid C, Navalcarnero, Sanse, Getafe B, Alcalá), Castilla y León (Salamanca UDS, Valladolid Promesas, Tordesillas, Gimnástica Segoviana, Atlético Astorga, Numancia, Real Ávila) y el toque aragonés del Calamocha.

Sistema de votación:

Para definir la distribución de los grupos en Segunda Federación, el proceso se articula a través de un sistema de votación en el que cada territorial dispone de un único voto. Previamente, cada federación autonómica debe realizar un ejercicio de consenso con sus respectivos clubes para acordar qué postura defender, un trámite que los clubes de la Región ya completaron con esta propuesta. Entre las propuestas presentadas, sin que se permita el voto en blanco, resultará ganadora aquella opción que logre acumular el mayor número de apoyos tras el recuento. Los clubes de la Región confían en que en ninguna de esas tres propuestas figuren los equipos andaluces junto a los murcianos.

En caso de producirse un empate entre las propuestas más votadas, el reglamento establece que la decisión final recaerá directamente sobre la RFEF, que tendrá la potestad de dirimir entre las opciones que hayan quedado igualadas en el marcador.

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El miércoles se sabrá, finalmente, si el deseo de los clubes murcianos se convierte en realidad.