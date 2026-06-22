Fútbol
La Primera RFEF que viene asusta: el posible grupo de Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC
Los ascensos al fútbol profesional del Sabadell y el Celta Fortuna aclaran la división geográfica de la tercera categoría, que mantendrá la distribución Este-Oeste
Zaragoza y Huesca, los principales rivales de los murcianos
Todavía falta mucho para que eche a rodar el balón en Primera RFEF. Más de dos meses. Mientras los equipos negocian renovaciones de sus jugadores o fichajes en el mercado, la Real Federación Española prepara todos los trámites para el inicio de la competición, que suele darse en el último fin de semana de agosto. Aún no se ha confirmado el reparto de los clubes por grupo, pero todo apunta en una misma dirección: división Este-Oeste y una liga muy complicada para Águilas FC, Real Murcia y FC Cartagena.
La Asamblea General de la RFEF se reunirá el próximo 30 de junio en sesión ordinaria para presentar ante el gran público todos los calendarios de las competiciones que dependen de la federación. Lo hará en el lugar habitual, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí se darán cita sus 142 miembros: el presidente Rafael Louzán, los presidentes de las diecinueve Federaciones autonómicas -entre los que está José Miguel Monje Carrillo- y los miembros electos de clubes, futbolistas, árbitros y entrenadores. Junto con los calendarios, se conocerá también el reparto de grupos de cada competición.
Ya se conocen los 40 equipos
Después de los ascensos y descensos, ya se conocen los 40 equipos que integrarán la Primera RFEF divididos en dos grupos. En este punto entra el interés de FC Cartagena, Real Murcia y Águilas. Inevitablemente, compañeros de grupo por la proximidad geográfica. Habrá, por tanto, seis derbis regionales. Pero más allá de los enfrentamientos directos entre los equipos de la Región, quieren saber nuestros clubes cuáles serán el resto de rivales en busca de sus objetivos.
Todo indica a que se mantendrá el reparto este-oeste de los dos grupos. Un reparto que, además, se ha visto favorecido por los ascensos y descensos a nivel nacional. Con respecto al curso pasado, el grupo 2 en el que ya estaban Real Murcia y Cartagena recibiría a los ascendidos Águilas FC (Región de Murcia), Real Jaén (Andalucía), Rayo Majadahonda (Comunidad de Madrid) y Sant Andreu (Cataluña); y a los descendidos Huesca y Real Zaragoza (Aragón).
La Real Federación Española siempre trata de equilibrar el nivel futbolístico de los dos grupos a sabiendas de que los ascendidos desde Segunda RFEF pueden tener más dificultades a la hora de competir y que los descendidos desde Segunda División tienen otro nivel de ingresos y estructura. Por eso, lo más común es que, de los cuatro descendidos del fútbol profesional se repartan dos en cada grupo y, de los diez ascendidos, se completen las plazas que han quedado vacías tras los ascensos a Segunda y los descensos a Segunda RFEF.
Este año, en el grupo 2 han ascendido el Eldense (Comunidad Valenciana) como primero y el Sabadell (Cataluña) en las eliminatorias de play off venciendo al Real Madrid Castilla y Zamora. También abandonaron el grupo, pero por la parte baja de la tabla, el Betis Deportivo, el Marbella, el Atlético Sanluqueño, el Sevilla Atlético (Andalucía), el Tarazona (Aragón). Esas seis vacantes se completan con los dos descendidos y los cuatro ascendidos mencionados. Del Grupo I ascendieron el Tenerife como campeón y el Celta Fortuna tras eliminar a la Ponferradina en una de las finales.
El resto de equipos son los que mantienen la categoría. Bien por su clasificación en mitad de la tabla o bien por no lograr el ascenso en la promoción. Los equipos de la Región tendrán que hacer cuatro viajes a Andalucía. Además del Jaén, Antequera, Torremolinos y Algeciras esperan a nuestros conjuntos. Serán de los viajes más cercanos junto con el Hércules de Alicante.
Cuatro equipos madrileños
El resto de desplazamientos son algo más lejanos. En la Comunidad de Madrid esperan el Real Madrid Castilla, el Atlético Madrileño y el Alcorcón, además del mencionado Rayo Majadahonda. Dos equipos dependientes siempre complicados por sus enormes plantillas de calidad. El tercer filial que se encontrarán los equipos de nuestra Región será el Villarreal B tras fallar, como los dos anteriores, en el play off de ascenso a Segunda.
En Aragón, además de Real Zaragoza y Huesca, que serán dos cocos por su gran capacidad económica, se encuentra un Teruel que el curso pasado se salvó de la quema por poco. En Cataluña esperan el Nàstic de Tarragona y el Europa junto con el recién ascendido Sant Andreu. Por último, como consecuencia lógica por la geografía española, el Ibiza volverá a formar parte del grupo 2 en el desplazamiento más complejo del año.
Grupos y calendario
Así las cosas, este reparto del grupo 2 es prácticamente la única solución y la más lógica para cumplir con todas las condiciones: abaratar los costes de los desplazamientos de equipos semiprofesionales y equilibrar el nivel futbolístico de la competición. El martes 30 de junio a partir de las 19.00 horas de la tarde se publicará la resolución final de los grupos, así como de los calendarios. Momento en el que podremos fijar las fechas de los derbis regionales para la temporada 26-27.
Objetivos diferentes para granas, albinegros y blanquiazules
Antes de que comience la competición en Primera RFEF y de que se conozca el reparto de los grupos, Águilas, Real Murcia y FC Cartagena ya saben hacia dónde quieren llevar a sus equipos en la competición. Será una experiencia completamente nueva para el Águilas FC con su primer ascenso a Primera RFEF tras coger el testigo del Águilas CF, que sí transitó por la categoría de bronce durante siete temporadas en su historia. El objetivo será el de mantener la categoría y exprimir después sus posibilidades clasificatorias, intentando convertirse en el equipo revelación de esta campaña 26-27.
El Real Murcia, por su parte, afronta otra temporada en la que vuelve la ilusión por asaltar los primeros puestos después de una campaña desastrosa en la que se coqueteó con el descenso a Segunda RFEF. El nivel de la plantilla y de sus fichajes apuntan alto, pero nada se puede adelantar hasta que comience a rodar el balón. El objetivo mínimo es el de alcanzar el play off.
En una situación similar se encuentra el FC Cartagena. Tras debutar en Primera RFEF el curso pasado, ha sido de los descendidos de Segunda que más dificultades han atravesado. El cambio de propiedad desestabilizó al equipo, que tuvo un repunte en la segunda vuelta y rozó la promoción de ascenso sin conseguir clasificarse. Esta nueva temporada intentarán, al menos, jugar la promoción. Aunque ya se ha anunciado que se ajustará el presupuesto del proyecto a la realidad económica, en el Cartagonova miran arriba.
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