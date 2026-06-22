Tenis
La murciana Carmen Muñoz, semifinalista en el Nacional cadete en su primer año en la categoría
La jugadora del Centro de Tecnificación de la Federación Murcia logra un brillante resultado
La tenista murciana Carmen María Muñoz Botía, en su primer año en la categoría cadete, firmó un brillante resultado en el Campeonato de España, donde llegó hasta las semifinales y se plantó en la final de dobles. La jugadora de La Flota, que ingresó en el Centro de Tecnificación de la Federación Murciana en edad prebenjamín, completó así su tercer año consecutivo en unas semifinales de un Nacional, cayendo en esta ocasión frente a la que posteriormente se proclamó campeona, la catalana Liliana Chetry. Muñoz, que se ha convertido en la más firme promesa del tenis femenino murciano, destaca por su versatilidad, con un buen repertorio de golpes, y también por ser una buena doblista. Entrenada por Jorge García, este año también ha sido semifinalista en una de las citas del Rafa Nadal Tour así como en un torneo ITF J30. Su resultado fue el mejor en un Nacional donde también compitieron en hombres los murcianos Jaime Alcaraz y Jorge Garcerán.
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