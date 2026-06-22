Halterofilia
Dos medallas de bronce para Ainhoa Muñoz en el Campeonato de España Absoluto de halterofilia
La murciana de categoría -86 kilos firma su tercer año consecutivo con podio
Clara Sánchez, de -77 kilos, es octava
L.O.
La halterófila murciana Ainhoa Muñoz volvió a subir al podio nacional tras conseguir dos medallas de bronce en el Campeonato de España Absoluto, celebrado en La Nucía (Alicante). Muñoz, que compitió representando a la Federación Murciana en la categoría de -86 kilos, logró la tercera posición tanto en la modalidad de arrancada como en la clasificación del total olímpico, confirmando así su regularidad entre la élite nacional de este deporte.
Con estos resultados, la deportista de Murcia encadena su tercer año consecutivo obteniendo medallas en el Campeonato de España Absoluto, un hito que refleja su progresión y consolidación al más alto nivel competitivo.
Junto a ella también participó Clara Sánchez, representante igualmente de la Federación Murciana, que completó una destacada actuación en la categoría de -77 kilos. Clara finalizó en octava posición tras registrar una marca de 73 kilos en arrancada y 93 kilogramos en dos tiempos.
Los resultados obtenidos por Ainhoa Muñoz y Clara Sánchez ponen de manifiesto el buen momento que atraviesa la halterofilia murciana y el trabajo desarrollado por sus clubes y técnicos en la formación de deportistas de alto rendimiento.
- Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón de Murcia
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo
- Los atascos en el Campus de Espinardo y 'la falta de información sobre el examen' marcan el inicio de las oposiciones a maestro en la Región
- Los dos dulces murcianos que sorprendieron al rey Felipe VI y a la Princesa Leonor tras volar juntos
- Piden iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por instalar un circo en el Jardín Botánico del Malecón
- El mail anónimo de una enfermera a la actual consejera amplió la investigación y destapó la trama en el SMS
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros