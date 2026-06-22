Dos medallas de bronce para Ainhoa Muñoz en el Campeonato de España Absoluto de halterofilia

La halterófila murciana Ainhoa Muñoz volvió a subir al podio nacional tras conseguir dos medallas de bronce en el Campeonato de España Absoluto, celebrado en La Nucía (Alicante). Muñoz, que compitió representando a la Federación Murciana en la categoría de -86 kilos, logró la tercera posición tanto en la modalidad de arrancada como en la clasificación del total olímpico, confirmando así su regularidad entre la élite nacional de este deporte.

Con estos resultados, la deportista de Murcia encadena su tercer año consecutivo obteniendo medallas en el Campeonato de España Absoluto, un hito que refleja su progresión y consolidación al más alto nivel competitivo.

Junto a ella también participó Clara Sánchez, representante igualmente de la Federación Murciana, que completó una destacada actuación en la categoría de -77 kilos. Clara finalizó en octava posición tras registrar una marca de 73 kilos en arrancada y 93 kilogramos en dos tiempos.

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Los resultados obtenidos por Ainhoa Muñoz y Clara Sánchez ponen de manifiesto el buen momento que atraviesa la halterofilia murciana y el trabajo desarrollado por sus clubes y técnicos en la formación de deportistas de alto rendimiento.