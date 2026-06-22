Máximo Quiles sobrevive en Brno en un final de locos

Solo un piloto, el murciano Máximo Martínez Quiles, había sido capaz de liderar la loca carrera de Moto3 en el circuito de Brno, en la República Checa, durante más de una vuelta, en una jornada con más de cincuenta grados en el asfalto. Ver tres líderes durante un mismo giro fue la tónica, que rompió en el tramo final el líder del Campeonato del Mundo. Pero como casi siempre pasa en la categoría pequeña, la última vuelta lo iba a decidir todo.

El frenesí comenzó justo en la curva de final de meta del último giro. Quiles pasó por la recta del amplio trazado checo en la primera plaza, pero al final de la misma vio cómo Brian Uriarte y el malayo Hakim Danish, del equipo que patrocina la firma de cascos cartagenera MT Helmest, le superaban. «Traté de abrir hueco durante la carrera para evitar esa pelea, pero hacía algo de viento y creo que nuestra relación de marchas no era la mejor para esta carrera», explicó Quiles, quien no tuvo más remedio que tratar de salir airoso en esa lucha que había tratado de evitar. Y lo consiguió haciendo una de esas maniobras que este joven genio sobre dos ruedas ya tiene acostumbrados a todos. «Quería atacar, pero me he tocado con otro piloto (Brian Uriarte) y he frenado para no sacarlo mucho de la trazada. Cuando me he puesto segundo en la última vuelta me he dicho que iba a intentar llegar bien posicionado a las curvas enlazadas para intentar conseguir la victoria en la línea de meta, pero me han sorprendido. He intentado hacer una locura -superar a David Almansa por el interior-, me ha salido bien y he conseguido subir al podio. He disfrutado mucho de la carrera, espero que los aficionados lo hayan hecho también», declaró el murciano, quien sumó su séptimo podio en ocho carreras y que salió en dirección a Assen, ‘La Catedral’, donde el domingo próximo también habrá carrera, como líder destacado, con 65 puntos más que su paisano y amigo Álvaro Carpe, quien fue el peor parado en esa batalla final al concluir en la sexta posición, pero que conserva la segunda plaza de la general con un margen de 29 puntos, más de un gran premio, sobre su compañero Brian Uriarte, segundo en Brno tras el malayo Danish, quien conquistó su primer triunfo en el año de su estreno mundialista pese a ser sancionado con salir desde la cuarta línea de parrilla.

«Quizás no fue el resultado que esperábamos, pero el fin de semana ha sido muy positivo y debemos centrarnos en eso. Aparte del pequeño error que cometí al final, el resto de la carrera fue muy buena y me sentí muy cómodo en el grupo de cabeza. A veces estas cosas pasan, y debemos analizarlo todo con perspectiva y tomarlo como un buen punto de partida para las próximas carreras», señaló un Carpe que se coló en una curva justo cuando estaba progresando en busca del liderato a dos vueltas del final.

Tanto Quiles como Carpe realizaron una buena salida, con el líder del Mundial liderando con la oposición de David Almansa. Muy pronto se formó un cuarteto que marcó el ritmo, pero llegó a convertirse en un pelotón de siete hasta que O’Gorman se fue al suelo, justo después de anular Quiles un intento de Almansa de escaparse y de conectar con la cabeza Danish, quien había partido desde la decimocuarta plaza.

La carrera se convirtió en una gran montaña rusa. Hasta tres pilotos eran líderes en una misma vuelta, con Brian Uriarte también jugando su papel. Quiles intentó acabar con la locura con un tirón a seis vueltas del final, pero el piloto del Team Aspar no lo logró. Mientras, Carpe, a cola, seguía la misma estrategia de otras pruebas, pero a cuatro vueltas del final se tuvo que poner las pilas para superar a Pratama y recortar una distancia que se había convertido en peligrosa. Pero el del Team Ajo lo volvió a hacer mientras que Quiles, pese al acoso y derribo de Almansa, se mantenía en la primera plaza, intentando evitar roces.

Cuando parecía que el líder podía poner tierra de por medio, Danish se convirtió en la principal amenaza. Uriarte le tomó el relevo a la vez que Almansa perdía comba y Carpe, a dos vueltas del final, cuando se disponía a lanzar su ataque definitivo, se coló en una curva y cayó otra vez a la cola del pelotón.

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Después llegó una vuelta final de auténtica locura, donde dos debutantes este año como Danish y Uriarte salieron victoriosos frente a un Quiles que, en cualquier caso, sumó 16 puntos, muy buenos para un piloto que quiere ser este año campeón del mundo.