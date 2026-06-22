Mariano García ya tiene fecha y lugar para su reaparición

El pasado mes de mayo, en la Milla de Aranda, el campeón del mundo en pista cubierta de 1.500 metros lisos, Mariano García García, notó un pinchazo. Días después conoció que sufría una lesión en el sóleo. Con el Europeo al aire libre de Birmingham en el horizonte, el atleta de Cuevas de Reyllo se vio obligado a parar. Estuvo tres semanas en dique seco, donde tuvo que renunciar a participar en varias pruebas, y fue hace dos cuando regresó a los entrenamientos, cogiendo poco a poco el tono muscular para evitar más contratiempos.

Tras ese positivo regreso al trabajo bajo la dirección de su entrenador, Gabi Lorente, ‘La Moto’ ya tiene fecha para su reaparición. Será el próximo 4 de julio en la décima edición del Meeting Internacional de Ordizia-José Antonio Peña, que se disputará en el estadio de Altamira, donde el murciano estará en los 1.500 metros lisos, un indicativo de que buscará su clasificación para el Europeo del mes de agosto en la misma distancia donde fue campeón mundial en Polonia el pasado mes de marzo, y no en los 800 metros.

El atleta Mariano García, graduado en CAFD por la UCAM. / UCAM

Cuando sufrió la lesión, García, que hace unos días se graduó en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la UCAM, escribió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: «Aparcamos la moto en boxes. Vengo a contaros una noticia no tan buena. Una lesión me va a tener alejado de las competiciones un tiempo. Tiempo de recuperarse con cabeza y haciendo bien las cosas (guiado por mi equipo). Seguiré trabajando para poder volver y haceros disfrutar juntos dando un buen espectáculo». Y eso es lo que ha hecho el atleta fuentealamero, que aprovechó esas horas libres que le quedaron sin poder entrenar para afrontar los últimos exámenes de la carrera universitaria.

Mariano García, que tiene una mejor marca personal al aire libre de 3:37.21, logrados en mayo de 2025 en Tenerife en una pista poco propicia para lograr buenos registros, tiene este mes de julio el reto de lograr esos 3:33.50 que exige la Federación Europea para participar en la gran cita de este verano. Debido a que al aire libre apenas ha competido porque el año pasado se centró en esta parte de la temporada en los 800, se trata de un registro muy al alcance de un atleta que el pasado invierno hizo 3:35.53 bajo techo. Además de la mínima, Mariano García buscará en Málaga, entre el 24 y el 26 de julio, su primer título en los ‘milqui’ en el Campeonato de España Absoluto, donde también estarán en juego las plazas españolas para el Europeo.

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Después de perderse el Meeting de Tenerife, una prueba de la Diamond League en Estocolmo y otra en Hengelo (Países Bajos), la idea inicial de Mariano García es competir poco antes del Campeonato de España, solo unas tres pruebas previas, algo que ya hizo en la preparación para el Mundial en pista donde se llevó el oro. De momento ya tiene fijado el día de su regreso, el 4 de julio en Ordizia, y será a partir de ahí cuando decidirá a qué otras citas acude.