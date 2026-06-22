Piragüismo
La EP Mar Menor vence en la regata de Dragón Boat de Cartagena
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Gaspar Zamora
El puerto de Cartagena acogió el IV Festival internacional BCS y la III regata Autonómica de Dragón Boat, en la que la clasificación por equipos, estuvo encabezada por la EP Mar Menor, con a AD Pinatar segunda, y el CN Santa Lucía tercero, que además fue organizador de la prueba junto a la Federación Murciana de piragüismo y Vientos de Cartagena.
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