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La EP Mar Menor vence en la regata de Dragón Boat de Cartagena

Las mejores imágenes de la Regata Autonómica Dragon Boat

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Las mejores imágenes de la Regata Autonómica Dragon Boat / Gaspar Zamora

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Gaspar Zamora

El puerto de Cartagena acogió el IV Festival internacional BCS y la III regata Autonómica de Dragón Boat, en la que la clasificación por equipos, estuvo encabezada por la EP Mar Menor, con a AD Pinatar segunda, y el CN Santa Lucía tercero, que además fue organizador de la prueba junto a la Federación Murciana de piragüismo y Vientos de Cartagena.

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