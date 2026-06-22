La Deportiva Minera confirma su continuidad y redobla su apuesta para la temporada 26-27

La incertidumbre sobre el futuro de la Deportiva Minera ha llegado a su fin. Tras unas semanas de dudas que mantenían en vilo a la afición, podemos confirmar que el club saldrá a competir en la temporada 2026-2027 con un proyecto sólido, ambicioso y marcado por la continuidad en sus pilares fundamentales.

La entidad mantendrá a sus dos caras más visibles al frente de la estructura. José Blaya continuará como presidente y máximo responsable del club, acompañado en el área deportiva por Antonio Martínez, quien seguirá ejerciendo sus funciones como director deportivo.

Esta decisión llega después de una campaña histórica, en la que el equipo se quedó a las puertas del ascenso. A pesar del éxito deportivo y de la excelente gestión económica —el club mantuvo todos sus pagos al día durante el curso—, Blaya manifestó al finalizar la temporada la dificultad de sostener el proyecto en solitario, buscando un respaldo necesario para afrontar los nuevos retos.

Un nuevo inversor para fortalecer el proyecto

Ese respaldo ha llegado en forma de un nuevo inversor, que se suma a la entidad para blindar la estructura durante este año y acompañar a José Blaya en el proyecto. Esta alianza tiene como objetivo principal reforzar los cimientos del equipo y elevar las aspiraciones competitivas de cara a la próxima temporada con el objetivo de volver a estar arriba. El objetivo es el ascenso a la Primera Federación.

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La dirección de la Deportiva Minera tiene previsto ofrecer todos los detalles de esta nueva etapa este próximo viernes. Aunque la convocatoria aún está pendiente de confirmación oficial, la intención del club es organizar una rueda de prensa para presentar el proyecto.