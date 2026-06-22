El defensa Marc García, cuarto fichaje del Lorca Deportiva

El Lorca Deportiva sigue configurando su plantilla para la próxima temporada. El cuarto fichaje en llegar es el valenciano Marc García Llompart, quien llega de jugar el play off de ascenso a Primera RFEF con el UD Poblense, el equipo al que eliminó el Águilas FC en un agónico encuentro final que se resolvió en la tanda de penaltis.

Después de las incorporaciones de Chus Ruiz, Talaverón y Asier Pérez, ahora le ha tocado el turno a un futbolista de 23 años de edad que llega de jugar 35 partidos como titular en Segunda RFEF. Marc García, que también puede actuar de lateral derecho o mediocentro defensivo, también militó en Primera RFEF en el Talavera y en el Andratx. Con anterioridad estuvo en los juveniles del Getafe.

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Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García son los jugadores que continúan de la pasada temporada, por lo que son ya doce los jugadores que están confirmado que estarán a las órdenes de Sebas López el próximo curso.