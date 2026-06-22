Carla Lera: "He pensado en dejarlo tras cada lesión, pero siempre me vuelvo a enganchar"

¿Cómo empezaste en el deporte, influenciada por tu hermana que tiene tres años más que tú?

Nosotras llevamos haciendo deportes de contacto desde pequeñas. En concreto yo empecé con tres años a hacer judo en San Javier con Pepe Calasanz. Mi padre y mi madre es verdad que nunca nos han condicionado. Nos dijeron aquí están las actividades que hay, ¿qué queréis hacer? Y yo no sé por qué, con 3 años, dije judo. Mis padres no saben el porqué ni nada, pero me dejaron. Mi hermana, por entonces, hacía baile, pero al año siguiente hubo un jaleo con su matrícula y no se pudo apuntar a baile, pero como yo llegaba tan contenta todos los días del judo decidió apuntarse conmigo.

¿Cuándo fue el cambio a la lucha?

Cuando mi hermana tenía 12 años empezó con la lucha y yo empecé a fijarme en este deporte. Fui a ver campeonatos, me gustó mucho y con 12 años me metí yo también. Y ahí estuve compaginando los dos deportes hasta que al final, cuando llegué a la Universidad, estudiar, tener un poco de vida y el deporte, no era viable y me decanté exclusivamente por la lucha. Bueno, mejor dicho, nos decantamos las dos por la lucha

¿En las competiciones de judo también destacaste?

Llegamos a hacer algún campeonato nacional, pero sin resultados. Nos sacamos el cinturón negro, pero poco más. Estuve como unos quince años en el judo y lo dejé con dieciocho.

¿Qué es lo que te hizo decantarte la lucha? ¿Qué es lo que te gustó más?

Pues no lo tengo muy claro, la verdad. El judo siempre me ha gustado mucho y, a día de hoy, si me meto en un tatami, me gusta. Pero no sé, desde que empecé con la lucha me enganchó la forma de vivir los campeonatos, de entrenar… Cómo me hacía sentir a mí, era completamente distinto. No sé decirte un motivo concreto, pero la realidad es que desde que comencé a practicar la lucha me enganchó y me quedé.

¿Es difícil captar chicas para un deporte como la lucha?

cuando mi hermana y yo empezamos no había tantas, pero ahora sí. Nosotras teníamos que entrenar con chicos porque era lo que había. Pero a mí nunca me han dicho así ningún comentario muy feo, algo típico, por practicar la lucha.

Carla Lera, con el brazo en alto, tras ser proclamada ganadora / L.O.

Si ahora hay muchas chicas es porque ya se ha normalizado.

No sé si es que se ha normalizado o es que se ha dado mayor visibilidad al deporte, que para mucha gente es una modalidad muy poca conocida en nuestro país, porque mundialmente sí que lo es.

Encima, la recompensa económica casi no existe.

En la Comunidad Autónoma, por ejemplo, nos dan ayudas, pero no es un deporte como el fútbol que te permita vivir de ello.

¿Cómo te ganas la vida?

Pues gracias a las ayudas de la Comunidad y mis padres, porque sin ellos no podría. Además, los fines de semana sí que estoy trabajando como guardia de seguridad para tener mis ahorros y mis caprichos.

¿Qué has estudiado?

El año pasado me gradué en Fisioterapia y ahora estoy cursando un Máster en Osteopatía y Terapia Manual.

¿Todavía no has salido al mercado laboral?

Bueno, he hecho cosillas, pero al final el deporte me quita mucho tiempo.

Tienes 25 años. ¿Te planteas a largo tiempo seguir en la lucha?

Pues la verdad es que vengo de una racha muy mala. He sufrido tres lesiones seguidas de tener que operarme y lo he pasado falta. Por eso no creo que me quede tanto tiempo. No nunca he dicho este año se acabó, pero cada vez que me he lesionado he pensado en decir ya está, que no hace falta sufrir tanto. Pero luego regresas, te vuelves a enganchar y a sentir todo lo que sentía. Entonces dices, pues vamos a ver unos añitos más

¿Qué lesiones sufriste?

Me rompí el cruzado y el menisco y me tuve que operar. Y cuando volví a entrenar, me fui de concentración a Georgia y me rompí de nuevo, se me bloqueó la rodilla. Me tuve que volver a operar y volví a competir el año pasado, que gané el Campeonato de España senior, pero en enero de este año me reventé el pie en Francia. He estado fuera cuatro meses y ahora ha sido cuando he vuelto a competir. Como verás, he tenido una racha muy mala, y si me llegas a preguntar durante la misma, te habría que ya está, que no quería más. Pero una vez vuelves a entrenar es muy difícil desistir y decir hasta aquí.

Menuda racha has vivido.

Sí, malísima.

¿Es un deporte tan lesivo?

No sé qué decirte. Es verdad que hay gente que tiene muy mala suerte y sufre muchísimas lesiones, pero hay gente que en su vida se ha lesionado ni una sola vez, como mucho un dedo o cosas así, pero es verdad que son tonterías, no suelen ser cosas graves, pero piensa que nos doblamos muchísimo.

¿Esa medalla de bronce en el Mundial Universitario compensa el sufrimiento?

Compensa cien por cien lo que he tenido que pasar. Al final, piensa que llevo toda la vida dedicándome al deporte y siempre luchando por lograr una medalla. Este resultado demuestra que el trabajo tiene su resultado, porque al final entrenar, entrenar y entrenar, tiene que salir por algún sitio, pero yo estoy encantada de que mi vida se haya basado en entrenar. Cuando haces tantos sacrificios, también te gusta que se vean reflejados.

¿A ti te gusta más entrenar que competir?

Ambas cosas. La competición me aporta otro tipo de estímulo. Como he competido desde muy pequeña y toda mi vida ha sido entrenar y competir, si me quitas la competición lo veo raro. Seguiría disfrutando igual entrenando, pero lo vería raro. Yo me mato en cada entrenamiento y estoy encantada aunque no tenga una competición cerca porque disfruto del deporte. Pero no sé, si me quitan la competición me falta algo.

¿La medalla en el Mundial era esperada?

Es como todo, no te puedo decir. Me la esperaba, pero nunca sabes lo que puede pasarte en un combate, pero es verdad que tenía esperanza en que podía hacer una buena competición.

¿Fue muy complicada?

Es que yo vengo de una lesión y la inseguridad tarda bastante en desaparecer. Empecé a pelear y fui notando la evolución en los combates, como que volvía a coger confianza y que conforme íbamos avanzando cada vez iba luchando mejor. Los primeros combates sí que se me hicieron muy duros, no te voy a mentir, pero después se me fueron haciendo un poco más fáciles porque iba viendo la evolución y luchando más tranquila.

Es que el factor psicológico tras una lesión es fundamental.

Piensa que la última competición a la que me presenté me lesioné, y después, cuando volví a entrenar, fue complejo porque aún tenía molestias.

Habría días durante las lesiones en las que lo verías todo muy negro.

He tenido mis días. Ahora agradezco mucho a la gente que he tenido a mi alrededor porque yo me hacía las típicas preguntas cuando estás lesionada. Pero ellos siempre me decían que siguiera adelante que iba a salir de ahí. Los chicos que me llevan el físico han hecho un trabajo impresionante, que me han hecho confiar en mí.

Carla Lera, en un combate del Mundial Universitario / L.O.

¿Captar chicas para un deporte como la lucha es complicado?

Hace un par de años se hicieron promociones del deporte y a mí me sorprendió porque vinieron muchas chicas, pero al final no suelen continuar todas. Sí que hay un par de ellas que han seguido y son súper fieles al deporte, pero o te enganchas mucho o no te enganchas.

Mucha gente puede considerar que los deportes de combate son poco femeninos.

Hay gente que piensa así, pero yo lo veo un deporte más. Yo entro al tapiz, me parto un poco la cara con la rival, salgo y soy la misma. No considero que un deporte sea femenino o no.

Pero también hay chicas que no les gusta verse musculadas.

A ver, tú eliges el deporte en función de lo que a ti te gusta. Y si es un deporte como la lucha que te requiere un físico, te tiene que gustar. A mí me encanta estar fuerte y entiendo que haya gente que le guste estar más pequeñita o finita. Es decir, que depende de la persona.

¿Quién te entrena o habitualmente?

He tenido bastante movimiento de gente. Empecé con Pepe Calasanz, luego pasé al CAR y allí estuve con Joaquín Martínez, y luego con un georgiano que se llama Gocha Chikhradze, que es quien lleva la parte de libre olímpica, que es la modalidad que hacemos nosotras. Luego pasé a entrenar con otro chico andaluz, José Antonio Gómez, que es quien está ahora en el CAR. Y después, al irme a Murcia por la Universidad, estuve con Joaquín y su hermano Alberto. Cuando volví seguí con Gocha, que es quien yo considero que me ha podido enseñar más de la lucha y el sentimiento por este deporte porque es del este, de un país donde la lucha es el deporte rey, es como el fútbol aquí, y tiene una mentalidad diferente a la nuestra.

Carla Lera, en el CAR de Los Narejos / Loyola Pérez de Villegas

¿Ahora cómo te planteas el futuro a nivel deportivo?

Ahora me acaban de convocar para un torneo, el Gran Premio en Madrid, que es el 12 de julio y me voy de concentración. Y si todo va bien, existe la posibilidad de ir a los Juegos del Mediterráneo, pero no es seguro porque no pude competir en el último Campeonato de España por lesión, y depende un poco de lo que haga en el torneo.

Tú estás en el peso de menos 76 kilos. ¿Cómo te llevas con la báscula?

Más o menos lo llevo bien. Es cierto que yo intento no tener una dieta muy restrictiva, porque al final, tanta restricción y pesarte todos los días, te puede crear algún problema. En períodos de temporada de competición seria, sí que intento tenerlo todo un poco más medido para no sufrir tanto luego bajando el peso. Y en verano, si no tengo competiciones cerca, pues no me restrinjo tanto, y si me apetece comerme una hamburguesa, lo hago y luego entreno un poco

Yo digo que hay personas que viven para comer y otras que comemos para vivir. ¿Tú de qué lado estás?

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A mí me gusta comer, pero como bien. Cuando mi madre hace cualquier plato, me lo como. Lo típico es comer pollo y pechuga, pero eso lo hago cuando estoy cerca de la competición y estoy bajando peso, pero el resto del tiempo, como lo que hace mi madre en casa.