La base del fútbol sala regional sigue creciendo

Este fin de semana se ha celebrado, en la localidad madrileña de Las Rozas, la fase final del Campeonato de España de clubes base en todas sus categorías. Desde benjamín hasta juvenil. Un último esfuerzo en un torneo que integra a los campeones regionales de todo el país para dirimir el campeón nacional de cada categoría.

Allí se dieron cita cuatro equipos de nuestra tierra que, además de ser campeones regionales, tuvieron que superar una fase previa. Tres conjuntos de las bases del Jimbee Cartagena y otro más de la estructura que forma ElPozo Murcia. En la categoría más joven clasificó el Aljucer ElPozo benjamín, mientras que, en alevines, infantiles y juveniles participaron los equipos cartageneros.

Como buena muestra del crecimiento del fútbol base de nuestra región, los cuatro equipos de la Región de Murcia lograron superar los cuartos y las semifinales hasta llegar a la final. Por desgracia, los cuatro resultaron subcampeones nacionales al perder la final.

El benjamín de ElPozo, que superó al Alcorcón por 3 a 2 en la semifinal, cayó frente al Real Oviedo por 0 a 4 en un partido en el que no hubo color. Mario Menéndez y Javi Torio marcaron los goles de los ovetenses.

Los alevines del Jimbee perdieron 3 a 2 ante el CDE El Valle en un encuentro muy complicado desde el principio. El rival llegó a colocarse tres goles arriba y el Jimbee recortó en los minutos finales en una muestra de pundonor con los tantos de Piero y Héctor.

El cuadro infantil del Jimbee fue batido por el Barça por 6 a 1 en otro encuentro muy decantado y que sólo pudo seguir a contracorriente. Un gol de Gallardo puso el 3 a 1 insuficiente.

El conjunto juvenil también cayó contra el Barça por 4 a 3 en el partido de mayor nivel. Fernando Alcalá recortó distancias cuando el cuadro catalán se marchaba por dos goles con el 2 a 1. Un error del meta rojiblanco puso el 3 a 1, pero el Jimbee no se rindió y Segura firmó el 3 a 2. Los azulgranas pusieron el 4 a 2 y Mariano, a tres segundos para el final, marcó el 4 a 3 definitivo con honor.

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Pese a las desafortunadas derrotas de los equipos de nuestra tierra, reinó la competitividad y la deportividad en una cita histórica para la Región de Murcia y sus equipos, que demuestran que el fútbol sala regional sigue creciendo a pasos agigantados en el panorama nacional.