Antuña y Franki, dos técnicos de la Región en la Liga Femenina Endesa

La temporada 2026-2027 será histórica para el colectivo de entrenadores de baloncesto en la Región de Murcia. Dos de ellos, Alberto Antuña Leal (Murcia, 19 de octubre de 1991) y Francisco García García (Cartagena, 22 de enero de 1994), se estrenarán en banquillos de la Liga Femenina Endesa como máximas responsables. Es decir, que dos de los dieciséis equipos de la categoría tendrán a un técnico nacido en la Comunidad Autónoma, un hecho sin precedentes. El primero lo hará con el Azumarino Basket Mallorca, con el que ha ascendido desde la Liga Femenina Challenge tras un curso sobresaliente; el segundo se hace cargo de un club con tradición en la máxima categoría como es el Gernika Saski-Baloi vasco. Ambos serán rivales del Hozono Global Jairis de Alcantarilla y ambos han recorrido un largo camino hasta llegar a la élite.

Franky García, entrenador del Gernika Saski-Baloi. | GERNIKA

Hace muchos años, tras concluir su carrera como jugador -se inició en las bases de Jesuitinas y pasó por el UCAM Murcia, con el que llegó a ser convocado por la primera plantilla-, Alberto Antuña inició otra en los banquillos. Las lesiones provocaron que un base que pasó por el Torrelavega, Básket Burgos, UB Archena CB Narón y Ferrol como jugador, todos en Liga EBA, se decantara en 2016 por los banquillos. Debutó como preparador físico del CREF de Madrid, para después ser ayudante en el Lucentum Alicante, donde coincidió con Pedro Rivero, quien también se lo llevó al Zunder Palencia y el Movistar Estudiantes, en Liga LEB, ahora Primera FEB. Entre medias, un aprendizaje intenso en Alemania, con el Dresden Titans de la ProA, también como segundo entrenador, y en las selecciones de Montenegro, Alemania, Indonesia, Senegal, Uganda y Sudán del Sur, uno de los países del mundo más pobres, que ni siquiera tiene un pabellón cubierto, pero que logró hace un año hacer historia al conquistar la medalla de bronce en el Afrobasket y con la que repetirá este verano en la clasificación para el Mundial.

Antuña firmó el verano pasado por un proyecto ganador del baloncesto femenino, el Azumarino Mallorca, que ha logrado este curso el ascenso con un balance histórico de 29 victorias y una sola derrota. Tenía sobre sus hombros toda la presión y lo cumplió con creces. Su equipo fue líder desde el primer hasta el último día. Solo el Celta Zorka fue capaz de ganar a un equipo que sumó a su plantilla a mitad de campaña a una leyenda como Alba Torrens, quien continuará liderando un plantel que aterriza en Liga Femenina Endesa con ambición. Mantiene a Carmen Grande, ex del Jairis, María España, Torrens y Iris Mbulito. Y ha sumado a la base sueca Klara Holm, quien llega del Uni Girona tras ser incluida en el cinco ideal de la Euroliga, las escoltas Blanca Millán y Morgan Green, la ala pívot Kayla Alexander, la polivalente Belén Arrojo, granadina que pasó por el Jairis y el curso pasado estuvo en el Perfumerías Avenida Salamanca, y la pívot Sika Koné, maliense que ha destacado en el CAB Estepona.

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Por su parte, Francisco García García, conocido deportivamente como Franky, debutará directamente en la máxima categoría. Criado en la Escuela Baloncesto Salesianos, como Lucas Pérez, ayudante de Sito Alonso en el UCAM Murcia, pasó por el Estudiantes Cartagena, la cantera del club de ACB y el Hozono Jairis, donde fue ayudante de Víctor Verdú, Eric Surís y Lucas Fernández, entre otros. El último de ellos, que fue quien ascendió al club de Alcantarilla a la máxima categoría, se lo llevó al Gernika para que fuera su ayudante. Allí ha tenido la oportunidad de entrenar a la nueva estrella del baloncesto español, Awa Fam, ahora en la WNBA. Y con el paso de las temporadas, tras dar un paso al lado por motivos personales Lucas Pérez, el club ha decidido entregarle el testigo al cartagenero del barrio de Los Dolores, quien ahora asume la dirección de un banquillo de Liga Femenina Endesa tras un largo aprendizaje.