Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
El desenlace de la final de la liga de fútbol sala entre ElPozo Murcia y el Barça, con ventaja de 2-0 en estos momentos para los azulgranas, el final de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol, los encuentros de la final de la Liga ACB, el Gran Premio de Holanda de motociclismo y el último partido del play off de ascenso a Primera División del Zambú Pinatar, son los platos fuertes de la última semana de junio.
Lunes, 22 de junio
FÚTBOL: Mundial
Uruguay-Cabo Verde (DAZN) 00:00
Nueva Zelanda-Egipto (DAZN) 03:00
Argentina-Austria (La 1) 19:00
Francia-Irak (DAZN) 23:00
BALONCESTO: final, 3º partido
Barça-Valencia (DAZN) 20:00
Martes, 23 de junio
FÚTBOL SALA: final, 3º partido
ElPozo-Barça (Teledeporte) 19:30
FÚTBOL: Mundial
Noruega-Senegal (DAZN) 02:00
Jordania-Argelia (DAZN) 05:00
Portugal-Uzbekistán (DAZN) 19:00
Inglaterra-Ghana (La 1) 22:00
Miércoles, 24 de junio
FÚTBOL: Mundial
Panamá-Croacia (DAZN) 01:00
Colombia-R.D. Congo (DAZN) 04:00
Suiza-Canadá (DAZN) 21:00
Bosnia y H.-Catar (DAZN) 21:00
BALONCESTO: final, 4º partido
Barça-Valencia (DAZN) 20:00
Jueves, 25 de junio
FÚTBOL SALA: final, 4º partido
ElPozo-Barça (Teledeporte) 19:30
Si es necesario
FÚTBOL: Mundial
Escocia-Brasil (La 1) 00:00
Marruecos-Haití (DAZN) 00:00
Chequia-México (DAZN) 03:00
Sudáfrica-Corea (DAZN) 03:00
Curazao-Costa de Marfil (DAZN) 22:00
Ecuador-Alemania (La 1) 22:00
Viernes, 26 de junio
FÚTBOL SALA: final de ascenso a 1ª
Zaragoza-Zambú Pinatar (RFEF.es) 20:00
FÚTBOL: Mundial
Japón-Suecia (DAZN) 01:00
Túnez-Países Bajos (DAZN) 01:00
Turquía-EE.UU. (DAZN) 04:00
Paraguay-Australia (DAZN) 04:00
Noruega-Francia (DAZN) 21:00
Senegal-Irak (DAZN) 21:00
Sábado, 28 de junio
FÚTBOL: Mundial
Cabo Verde-Arabia Saudí (DAZN) 02:00
Uruguay-España (La 1) 02:00
Egipto-Irán (DAZN) 05:00
Nueva Zelanda-Bélgica (DAZN) 05:00
Panamá-Inglaterra (DAZN) 23:00
Croacia -Ghana (DAZN) 23:00
BALONCESTO: final, 5º partido
Valencia-Barça (DAZN) 20:00
Si es necesario
CICLISMO: Campeonato de España
Carrera femenina (RTVE Play) 12:15
MOTOCICLISMO: GP Holanda
Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 15:00
Domingo, 28 de junio
FÚTBOL SALA: final, 5º partido
Barça-ElPozo (Teledeporte) 12:00
Si es necesario
FÚTBOL: Mundial
Colombia-Portugal (La 1) 01:30
RD Congo-Uzbekistán (DAZN) 01:30
Argelia-Austria (DAZN) 04:00
Jordania-Argentina (DAZN) 04:00
CICLISMO: Campeonato de España
Carrera masculina (RTVE Play) 13:30
MOTOCICLISMO: GP Holanda
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN) 14:00
FÓRMULA 1: GP Austria
Carrera Moto (DAZN) 15:00
- Apuñalan a un menor en San Pedro del Pinatar y se arrastra malherido a la misma puerta de la Policía Local para pedir ayuda
- Abusa sexualmente de su sobrina en su casa de Fortuna desde que la niña tenía 8 años y la acaba violando con 14
- ‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader
- Una superproducción internacional sobre la vida de San Sebastián se rodará en la Región de Murcia
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo
- Piden iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por instalar un circo en el Jardín Botánico del Malecón
- Cuenta atrás para volar a Venecia y Lille desde Corvera: todo lo que necesitas saber sobre las 20 rutas que tendrá el Aeropuerto de la Región de Murcia este verano