Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

El desenlace de la final de la liga de fútbol sala entre ElPozo Murcia y el Barça, con ventaja de 2-0 en estos momentos para los azulgranas, el final de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol, los encuentros de la final de la Liga ACB, el Gran Premio de Holanda de motociclismo y el último partido del play off de ascenso a Primera División del Zambú Pinatar, son los platos fuertes de la última semana de junio.

Lunes, 22 de junio

FÚTBOL: Mundial

Uruguay-Cabo Verde (DAZN) 00:00

Nueva Zelanda-Egipto (DAZN) 03:00

Argentina-Austria (La 1) 19:00

Francia-Irak (DAZN) 23:00

BALONCESTO: final, 3º partido

Barça-Valencia (DAZN) 20:00

Martes, 23 de junio

FÚTBOL SALA: final, 3º partido

ElPozo-Barça (Teledeporte) 19:30

Adri Rivera intenta abortar un ataque del Barça en el segundo partido de la final de la liga que disputa ElPozo Murcia / Dani Barbeito/Sport

FÚTBOL: Mundial

Noruega-Senegal (DAZN) 02:00

Jordania-Argelia (DAZN) 05:00

Portugal-Uzbekistán (DAZN) 19:00

Inglaterra-Ghana (La 1) 22:00

Miércoles, 24 de junio

FÚTBOL: Mundial

Panamá-Croacia (DAZN) 01:00

Colombia-R.D. Congo (DAZN) 04:00

Suiza-Canadá (DAZN) 21:00

Bosnia y H.-Catar (DAZN) 21:00

BALONCESTO: final, 4º partido

Barça-Valencia (DAZN) 20:00

Jueves, 25 de junio

FÚTBOL SALA: final, 4º partido

ElPozo-Barça (Teledeporte) 19:30

Si es necesario

FÚTBOL: Mundial

Escocia-Brasil (La 1) 00:00

Marruecos-Haití (DAZN) 00:00

Chequia-México (DAZN) 03:00

Sudáfrica-Corea (DAZN) 03:00

Curazao-Costa de Marfil (DAZN) 22:00

Ecuador-Alemania (La 1) 22:00

Viernes, 26 de junio

FÚTBOL SALA: final de ascenso a 1ª

Zaragoza-Zambú Pinatar (RFEF.es) 20:00

Jugadores del Zambú antes del partido. | L.O. / L.O.

FÚTBOL: Mundial

Japón-Suecia (DAZN) 01:00

Túnez-Países Bajos (DAZN) 01:00

Turquía-EE.UU. (DAZN) 04:00

Paraguay-Australia (DAZN) 04:00

Noruega-Francia (DAZN) 21:00

Senegal-Irak (DAZN) 21:00

Sábado, 28 de junio

FÚTBOL: Mundial

Cabo Verde-Arabia Saudí (DAZN) 02:00

Uruguay-España (La 1) 02:00

Egipto-Irán (DAZN) 05:00

Nueva Zelanda-Bélgica (DAZN) 05:00

Panamá-Inglaterra (DAZN) 23:00

Croacia -Ghana (DAZN) 23:00

BALONCESTO: final, 5º partido

Valencia-Barça (DAZN) 20:00

Si es necesario

CICLISMO: Campeonato de España

Carrera femenina (RTVE Play) 12:15

MOTOCICLISMO: GP Holanda

Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 15:00

Domingo, 28 de junio

FÚTBOL SALA: final, 5º partido

Barça-ElPozo (Teledeporte) 12:00

Si es necesario

FÚTBOL: Mundial

Colombia-Portugal (La 1) 01:30

RD Congo-Uzbekistán (DAZN) 01:30

Argelia-Austria (DAZN) 04:00

Jordania-Argentina (DAZN) 04:00

CICLISMO: Campeonato de España

Carrera masculina (RTVE Play) 13:30

MOTOCICLISMO: GP Holanda

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

Fermín Aldeguer / CLAUDIO GIOVANNINI/Efe

FÓRMULA 1: GP Austria

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Carrera Moto (DAZN) 15:00