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El Zambú Pinatar golea al Wanapix Zaragoza para seguir soñando con el ascenso

El equipo de Dani Martínez gana 4-1 y se jugará el próximo viernes en Zaragoza el salto a Primera División en el último partido

Jugadores del Zambú antes del partido. | L.O.

Jugadores del Zambú antes del partido. | L.O.

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La Opinión

La Opinión

Si alguien penaba que el Zambú Pinatar iba a bajar los brazos después de empezar la final por el ascenso a Primera División de fútbol sala con derrota se equivocaba. En el día de ayer, con el apoyo de sus aficionados, el conjunto pintarense se olvidó de 4-3 del primer partido para conseguir una goleada (4-1) que vuelve a meter de lleno al Zambú en la pelea por el ascenso a la máxima categoría. Una derrota era definitiva y los locales lo sabían. Pese a los nervios, que pasaron factura en un primer tiempo en el que el marcador no se movió, los pinatarenses se dejaron el alma tras el descanso para alargar el sueño. Cobarro, en dos ocassiones, Espín y Juanpi lograron los tantos que envían la final al tercer partido, que se jugará en Zaragoza.

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