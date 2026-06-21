El milagro de los 50 años en El Palmar

El Palmar es una pedanía de Murcia con más habitantes que muchos municipios de la Región. El deporte está en su ADN, con clubes de multitud de modalidades deportivas. A nivel autonómico era una población de sobra conocida, pero desde la irrupción de Carlos Alcaraz se ha convertido en mundialmente famosa. Entre esas entidades con tradición y arraigo se encuentra otra donde se juega con raqueta, en este caso una pala, y en una mesa pequeña, el tenis de mesa. En 2026, el club de la localidad, el Club de Tenis de Mesa Círculo Cultural El Palmar, está de celebración. Cumple cincuenta años, una edad que pocos, en cualquier modalidad, puede presumir de alcanzar. De hecho, en la Región no hay muchos casos, y menos en una disciplina minoritaria.

Fue en 1972, de la mano de Juan Antonio Salinas Angulo, quien en la actualidad es el presidente de la Federación Murciana, cuando se empezó a jugar en El Palmar al tenis de mesa a través del Club Polideportivo Las Palmas, que también tenía equipos de balonmano, voleibol, ajedrez y tiro neumático. Como por entonces los desplazamientos no eran como ahora y pocos jóvenes disponían de un coche para uso particular, un grupo de chicos de la pedanía que jugaba al voleibol y que lograron el ascenso a Segunda Nacional, categoría a la que tuvieron que renunciar por no poder sufragar los viajes, se decantaron por el tenis de mesa «porque todos cabíamos en un coche», recuerda Salinas, quien era profesor del IES Sierra de Carrascoy. Y así nació en 1976 el Círculo Cultural El Palmar con el patrocinio de Areo Feu -«el dueño me conocía y nos echó una mano económicamente»-.

Rápidamente empezaron a llegar los resultados. Ya en 1977 el equipo cadete se proclamó campeón de España en Valladolid, y en 1984 fue el infantil masculino. En total, el club atesora cinco títulos nacionales en categorías inferiores, que es a lo que prácticamente se ha dedicado durante las cinco décadas que ya ha cumplido.

El Club de Tenis de Mesa Círculo Cultural El Palmar está centrado en trabajar con los jóvenes. En la actualidad cuenta con unos sesenta chicos y chicas, de los que la mitad compiten habitualmente. El resto están en las escuelas de iniciación dando los primeros pasos. Los que van progresando pasan a perfeccionamiento y posteriormente a tecnificación, todo bajo la dirección deportiva de Juan Salinas, hijo del presidente y quien ha recogido el testigo de su padre. Los dos últimos años el club ha sido campeón de la Primera Autonómica murciana. Pero en el punto más alto de la pirámide está el equipo de División de Honor, la segunda categoría nacional. Hace dos temporadas, cuando el CD Murcia renunció a la plaza, fue El Palmar el que la cogió con Javier Soria como líder, un chico de la pedanía que estuvo unos años en Madrid becado por la Federación Española y que ha regresado a Murcia. Pero como siempre, los motivos económicos han impedido al club dar un paso más. «Tuvimos que renunciar a jugar la fase de ascenso porque no encontramos patrocinador y por ello la Federación Española nos castigó con no poder ascender. Estamos luchando para que cambie la normativa», explica Salinas.

Las limitaciones son grandes, pero el club tiene la ambición de seguir creciendo. «Ahora queremos recuperar a otro jugador nuestro que está en un club gallego. Nuestro objetivo es que jueguen chavales de la Región de Murcia», afirma Salinas, quien añade que «si no fuera por los 15.000 euros que nos da la Comunidad Autónoma para un presupuesto que tenemos de 20.000, no podríamos seguir. Los viajes los hacemos alojándonos en apartamentos, nada de hoteles, y comiendo con los que compramos en supermercados. Algunas empresas nos dan pequeñas cantidades», comenta.

Los problemas de instalaciones

Hasta tres sedes tiene que utilizar el club para los entrenamientos. Por ello, en las escuelas deportivas hay lista de espera, porque no pueden acoger a todos los chicos que se acercan a practicar este deporte por el déficit de instalaciones.

«Cuando Felipe Coello era concejal de Deportes, estuvimos buscando en El Palmar locales y en todos nos encontramos con el problema de uralitas con amianto», explica Salinas, quien asegura que «nadie se explica cómo podemos obtener resultados con las condiciones que tenemos, con tres sitios diferentes para entrenar. Y a eso hay que añadir la inversión que hemos tenido que realizar en mesas para cada una de las sedes», puntualiza un veterano que hace muchos años trató de promocionar el tenis de mesa en los centros escolares, proporcionándoles todo el equipamiento, pero solo respondieron dos. «Los demás no han hecho ninguna actividad y ahora utilizan las mesas para poner el belén de Navidad», dice amargamente.

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La actividad del club no se limita exclusivamente a la práctica deportiva de competición. Su labor social va más allá. También está implicado en la inclusión de personas con discapacidad y organiza todos los años tres torneos inclusivos en colaboración con Assido. Todo por la igualdad de oportunidades.