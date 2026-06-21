Máximo Quiles refuerza su liderato en Moto3 con un tercer puesto en Brno

El murciano Máximo Martínez Quiles logró un nuevo podio, el octavo en nueve carreras, en el Gran Premio de la República Checa, donde concluyó tercero después de ser el líder durante gran parte de la prueba, mientras que Álvaro Carpe, en un final de locos, donde la temperatura subió hasta casi romper el termómetro, se tuvo que conformar con la sexta plaza. ‘Killer’ Quiles, en cualquier caso, reforzó su liderato en Brno, de donde salió con una renta de 65 puntos, donde el malayo Hakim Danish logró la primera victoria de la temporada en una categoría de Moto3 donde dos murcianos siguen siendo primero y segundo en la clasificación general a dos grandes premios del descanso veraniego.

La sanción a Danish provocó que en parrilla finalmente Quiles y Carpe partieran desde la primera línea. Los dos realizaron una buena salida, con el líder del Mundial liderando con la oposición de David Almansa y Carpe manteniéndose a le expectativa, reservando un poco más los neumáticos en un gran premio donde iban a ser determinantes.

Muy pronto se formó un cuarteto que marcó el ritmo, pero llegó a convertirse en un pelotón de siete hasta que O’Gorman se fue al suelo, justo después de anular Quiles un intento de Almansa de escaparse y de conectar con la cabeza Danish, quien había partido desde la decimocuarta plaza.

Álvaro Carpe / Circuito de Jerez

La carrera se convirtió en una gran montaña rusa. Hasta tres pilotos eran líderes en una misma vuelta, con Brian Uriarte, compañero de Carpe, también jugando su papel. Quiles intentó acabar con la locura con un tirón a seis vueltas del final, pero el piloto del Team Aspar no lo logró. Mientras, Carpe, a cola de grupo, seguía la misma estrategia de otras pruebas, pero a cuatro vueltas del final se tuvo que poner las pilas para superar a Pratama y recortas una distancia que se había convertido en peligrosa. Pero el del Team Ajo lo volvió a hacer mientras que Quiles, pese al acoso y derribo de Almansa, se mantenía en la primera plaza, intentando evitar roces.

Cuando parecía que el líder podía poner tierra de por medio, Danish, del equipo que patrocina la empresa cartagenera MT Helmest, se convirtió en la principal amenaza. Brian Uriarte le tomó el relevo mientras Almansa perdía comba y Carpe, a dos vueltas del final, cuando se disponía a lanzar su ataque definitivo, se coló en una curva y cayó otra vez a la cola del grupo.

Justo en la curva de final de meta del último giro, Uriarte y Danish superaron a Quiles, pero en la curva 4 recuperaba el líder la segunda plaza. Un roce entre Quiles y Uriarte le dio alas a Danish, convirtiéndose el final en una auténtica locura, con continuos intercambios de posiciones donde el peor para fue Carpe, quien cayó hasta la sexta plaza, mientras que Quiles salvaba in extremis el podio entrando tercero tras Uriarte.

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Quiles explicó al final que "ha sido una carrera de locos. Traté de empujar y abrir distancia para evitar estas batallas de locos, pero no pudo ser. Las marchas quizás no las tenía demasiado ajustadas y en la úlitma subida he tratado de adelantar a Danish, pero Almansa me ha pasado, y entonces me he ido por el lateral para adelantar y lograr el podio".