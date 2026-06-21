El FC Cartagena aún espera a Chiki para su delantera

El Fútbol Club Cartagena 26-27 ya ha echado a correr. Ya se preparó en su casilla el club portuario, ya sonó el pistoletazo de salida y ya arrancó el equipo albinegro con la misma meta que tenía un año atrás: volver al fútbol profesional. Los primeros pasos de esta larga carrera de fondo se dan en el mercado de fichajes. Y el conjunto cartagenero, que se estaba quedando atrás en la salida, ya se ha puesto a la par del resto de candidatos con varios movimientos importantes. Hay uno que se le resiste. Al club le interesa la continuidad de Chiki, pero el delantero madrileño no parece casar con los mismos intereses.

Tardó unas semanas el FC Cartagena en abrir la carpeta de los fichajes. Priorizaba el cuadro portuario las renovaciones y trabajó en esa dirección. Primero, consiguió la continuidad del entrenador y pilar del proyecto, Íñigo Vélez. Después, se lanzó a por la figura más importante dentro del campo como lo es Pablo de Blasis. Uno ya está anunciado. El otro está acordado a falta de recibir lo que el club le adeuda. En esa búsqueda de la continuidad, Christian Borrego ‘Chiki’ supone otra pieza importante, pero la negociación no está yendo como el conjunto albinegro quisiera.

Treinta días sin noticias

Según ha podido conocer esta redacción, Chiki tiene la oferta de renovación en su poder, pero aún no le ha dado una respuesta al cuadro del Cartagonova. Ni sí ni no. El mensaje albinegro ha llegado al destinatario, pero se ha quedado en la bandeja de entrada. La directiva, que cuenta con el madrileño, sigue esperando una contestación por parte del futbolista que parece esperar acontecimientos en busca de un mejor destino económico, deportivo o a ambos niveles.

La última conversación entre club y futbolista fue hace un mes. Cuando procedía hablar con aquellos futbolistas susceptibles de continuar. Ahí se ha quedado todo congelado. En el Cartagonova no conocen las intenciones de Chiki, pero han cumplido su parte del trato y siguen cumpliendo. De hecho, y como confirman a La Opinión fuentes cercanas al club, el delantero sigue teniendo hueco en el FC Cartagena a pesar de los movimientos que ha habido en la delantera. Chiki no es incompatible con Marcelo dos Santos o Ibán Ribeiro, quienes no han dudado en subirse al barco cartagenero en los primeros compases del mercado.

No puede pretender el delantero, por supuesto, que el club condicione su confección de plantilla ante su silencio. El Cartagena sigue trabajando en conformar el mejor equipo posible al margen de lo que termine contestando Chiki, quien podría estar manejando ofertas del extranjero donde mejorasen ostensiblemente sus condiciones actuales. El cuadro albinegro puede llegar hasta donde puede llegar y las directrices están bien marcadas. Recorte en el gasto y cero despilfarros.

En ese sentido, la oferta de renovación del cuadro cartagenero se produce ‘a la baja’. Vería reducidos sus emolumentos el punta nacido en Madrid y que alcanza este año la treintena. Ese puede ser el mayor impedimento para que se produzca la renovación o lo que estaría haciendo esperar al futbolista, en su pleno derecho de exigir lo que considere justo por sus servicios.

Esos servicios le han proporcionado al FC Cartagena seis goles y una asistencia en 35 partidos. Una cifra comedida que ha ayudado al equipo en momentos puntuales, pero que no ha marcado la diferencia en la categoría. Para más ‘inri’, Chiki terminó la temporada fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tramo final que no le permitió jugar los últimos dos partidos, donde el equipo necesitó sus goles en la derrota en Ibiza y el empate frente al Betis Deportivo.

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El futbolista sigue poniéndose a tono de cara a la nueva temporada. En sus redes sociales se le ha podido ver realizando ejercicios específicos para mantener la forma en verano y comenzar mejor el nuevo campeonato. Sea en el Cartagena o, como todo apunta, fuera de él.