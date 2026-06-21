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La Dark Trail de Cieza vuelve a sus orígenes

Pedro Miguel Fernández y Marina Pujalte vencen en la prueba larga, y Darío Fernández y Piedad Herrera, en la corta

Carrera Dark Trail de Cieza

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Carrera Dark Trail de Cieza / José Bermúdez

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José Bermúdez

La Dark Trail de Cieza, que organiza el club de montaña Acho-Cieza en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, la Asociación de Senderismo Solidario y el ayuntamiento de Cieza, volvió donde nació todo en su sexta edición, a los pies de la Atalaya de Cieza, que tanto juego da a la hora de realizar competiciones.

La salida de la cita nocturna, que corrió a cargo del marchador ciezano Manuel Bermúdez, convocado para el Europeo de este verano, contó con más 300 participantes, que se lanzaron a disfrutar de una maravilla de recorrido, con una prueba de cerca de 21 kilómetros, otra de 15, y también otra no competitiva pero solidaría de cerca de 8 para que nadie que quisiese se quedase sin opción de participar, y aún más siendo como son siempre de carácter benéfico.

Carrera Dark Trail de Cieza

Carrera Dark Trail de Cieza / José Bermúdez

Desde el pistoletazo de salida Pedro Miguel Fernández (1h.46:42) marcó un ritmo endiablado que le hizo hacer toda la carrera en solitario, aventajando en más de 5 minutos a Jesús Antonio Marcos (1h.51:06), cerrando el podio de la prueba larga Abel Díaz (1h.51:52). Por el lado femenino, pasó algo parecido con Marina Pujalte (2h.14:31), llegando en solitario a meta con Cristina de la Torre (2h.17:08) en segunda posición, y Esther Sanchez (2h.24:44) cerrando el podio.

El resto de vencedores por categorías en esta prueba larga fueron Luis Morata y Cristina Oliva (M40), Lorenzo Soler e Irene Palazzi (M45), Pedro Paredes y Esther Sanchez (M50), José Miguel Bueno y Cristina de la Torre (M35), José Luis Senent y Vinka Salazar (M55), Maximilian Menu y Marina Pujalte (sub-23), Enzo Vitale (M60), y Pedro Miguel Fernández y Francesca Ferrandi (sénior).

Carrera Dark Trail de Cieza

Carrera Dark Trail de Cieza / José Bermúdez

Simultáneamente se disputó la prueba corta, de poco más de 15 kilómetros en el maravillos entorno del Castillo de Cieza, con su atalaya al fondo y esos majestuosos parajes que hicieron las delicias de los corredores, y donde una vez más hubo un dueño y señor, el joven Mario Fernández (1h.12.58), de la ADA Abarán, quien marcó un ritmo que fue imposible de seguir para sus compañeros de club Jesús Moreno (1h-15:38), que acabó en segunda posición, mientras que su hermano Darío Fernández (1h.19:26) completó el cajón. En mujeres, Piedad Herrera (1h.30:53) hizo imposible que ninguna de sus rivales le pudieran inquietar en ningún momento, aventajando en más de 7 minutos a Ana Isabel Fernández (1h.37:10), con Sara Shiri (1h.44:50) completando el podio.

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Carrera Dark Trail de Cieza / José Bermúdez

El resto de vencedores en las diferentes categorías de esta prueba corta fueron Darío Fernández y Piedad Herrera (sénior), Tomás Monteagudo y Ana Isabel Fernández (Veterano A), y Juan Escudero y Francisca López (Veterano B).

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