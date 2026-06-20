El Zambú Pinatar, obligado a ganar para mantener vivo el sueño de Primera

Hoy a las 18:30 se ven las caras Zambú Pinatar y Wanapix Zaragoza. Siete días después del doloroso e inexplicable desenlace en tierras aragonesas, al cuadro pinatarense le llega la hora de la verdad. No hay red. No hay segundas oportunidades. El conjunto costero afronta esta tarde el segundo asalto de la final por el ascenso a la Primera División del fútbol sala nacional con una premisa tan nítida como exigente: ganar o ganar. Cualquier otro resultado supondría el fin de un sueño idílico; una victoria, por el contrario, resetea la eliminatoria y manda la resolución definitiva de nuevo a Zaragoza para el tercer encuentro.

La plantilla dirigida por Dani Martínez ha tenido una semana larga para lamerse las heridas y digerir el mazazo del primer choque. Aquel 1-3 a falta de siete minutos que se esfumó en el tramo final dolió en el alma, pero el análisis interno en el vestuario pinatarense destila un optimismo realista. El cuerpo técnico y los jugadores saben que, durante el 85% del partido en el Siglo XXI, el Zambú fue muy superior. Se jugó a lo que quisieron los murcianos, se sometió al rival en su pista y se demostró que el nivel de este equipo es plenamente de Primera. Solo una desconexión letal en los minutos finales ante el portero-jugador local y la moneda al aire del tramo definitivo privaron al cuadro costero de un premio que ya masticaban.

Esa es la bandera a la que se agarra un vestuario convencido y conjurado para la remontada. Hay plena confianza. La consigna es clara: si se repite el plan de juego de la ida minimizando los errores en los minutos calientes, el punto se queda en casa.

El efecto Príncipe de Asturias

Para lograr la gesta, el Zambú no estará solo. San Pedro del Pinatar es consciente de lo que hay en juego y la respuesta de la afición ha sido histórica. El Pabellón Príncipe de Asturias registrará un lleno absoluto tras colgarse el cartel de «no hay billetes» a los pocos días de salir las entradas. Se espera un ambiente ensordecedor, una auténtica caldera que empuje en los momentos de flaqueza y presione a un Wanapix Zaragoza que sabe que hoy se va a encontrar un escenario hostil y de máxima presión.

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Todos los ingredientes están servidos sobre la mesa: un equipo herido pero superior en el juego, un vestuario mentalizado y una grada que va a rugir desde el calentamiento. Al Zambú Pinatar le toca ahora demostrar sobre el parqué esa superioridad para seguir vivo en la batalla. El sueño de Primera pasa, obligatoriamente, por ganar hoy. Queda demostrarlo.n