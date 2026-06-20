El Real Murcia Imperial busca la gloria en Navarra

Llegó la hora de la verdad. Tras seis días de intensa espera, el Real Murcia Imperial afronta esta tarde la cita más importante de la temporada. A partir de las 18:00 horas, el conjunto grana visitará el campo del Club Deportivo Pamplona, con el objetivo de defender el 2-1 logrado en la ida en la final del play off a la Segunda RFEF y certificar su ascenso de categoría.

La expedición murcianista ya respira aire navarro, consciente de que se encuentra ante una oportunidad histórica. Tras una semana de entrenamientos en el Campus de la Universidad para adaptarse lo mejor posible al terreno de juego donde se disputará el encuentro, el equipo está listo. El triunfo en la Nueva Condomina, donde los murcianistas fueron superiores durante gran parte del duelo, dejó una ventaja mínima que sabe a poco tras haber perdonado varias ocasiones claras, pero que sirve como base para el optimismo.

Todas las miradas estarán puestas en Álex Meca. El extremo diestro, pieza angular del ataque, llega a este choque tras una temporada de ensueño en la que ha perforado la red rival en 25 ocasiones. Meca, autor del doblete en la ida, buscará ampliar su cuenta goleadora esta tarde y comandar a un filial que quiere devolver al club a una categoría superior.

Desde las oficinas de la Nueva Condomina se vive esta jornada con una mezcla de ambición y responsabilidad estratégica. El ascenso a Segunda Federación no es solo un éxito deportivo; es una pieza clave en el proyecto global de la entidad. Contar con un equipo filial a solo un peldaño del primer equipo es considerado fundamental para garantizar la progresión de los jóvenes talentos y dotar de mayor músculo competitivo a la estructura del club.

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La ilusión es máxima y el equipo no estará solo en tierras navarras. Más de 100 aficionados murcianistas van a realizar el largo desplazamiento hasta el campo de Beitikuntzea para arropar a los suyos, convirtiéndose en el pulmón necesario para superar los momentos de máxima tensión. Con todo listo, el Imperial salta al césped con un solo objetivo: cerrar la eliminatoria y sellar un ascenso que la afición grana espera con los brazos abiertos, ya que desde el último han pasado 18 años.