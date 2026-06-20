El Real Murcia Imperial asciende a Segunda RFEF

El Real Murcia Imperial ya es equipo de Segunda RFEF. El filial grana confirmó este sábado su ascenso tras empatar (1-1) en el campo del CD Pamplona en una final que llegaba encarrilada desde la ida, después del triunfo murcianista por 1-2 en Nueva Condomina. El conjunto murcianista supo sufrir para llevarse una eliminatoria que le devuelve a una categoría superior muchos años después.

Eloy Giménez celebra su gol / Prensa Real Murcia

El partido comenzó de la mejor manera posible para los intereses del Imperial. Apenas se habían disputado seis minutos cuando Eloy Giménez adelantó al cuadro murcianista y amplió todavía más la ventaja global de la eliminatoria. El gol fue un golpe de autoridad y también un mensaje claro: el filial no había viajado a Pamplona para especular, sino para cerrar el ascenso por la vía rápida.

El tanto obligó al CD Pamplona a asumir más riesgos. El equipo navarro necesitaba reaccionar y encontró el empate antes del descanso desde el punto de penalti. Ese gol devolvió tensión a la final, aunque el Imperial seguía teniendo el marcador global a su favor.

Aficionados granas en las gradas / Prensa Real Murcia

La segunda parte fue un ejercicio de resistencia para el equipo murcianista. La tensión se multiplicó en el tramo decisivo, especialmente cuando el árbitro añadió hasta catorce minutos.

En las gradas, el Imperial no estuvo solo. Una nutrida representación de aficionados del Real Murcia acompañó al equipo en Pamplona y terminó celebrando un ascenso muy esperado.

Noticias relacionadas

El ascenso tiene además un valor histórico. La última vez que el Real Murcia Imperial había logrado subir de categoría fue en la temporada 2007-2008, cuando dio el salto a Segunda B. Dieciocho años después, el filial vuelve a dar un paso adelante y alcanza la Segunda RFEF.