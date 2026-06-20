Ibán Ribeiro dibuja la nueva línea maestra del Cartagena

El mercado de fichajes de la temporada 2026-2027 ha comenzado a emitir señales inequívocas sobre la fisonomía que tendrá el nuevo FC Cartagena. La confirmación del fichaje de Ibán Ribeiro no representa una incorporación más para el frente de ataque de Íñigo Vélez; supone, por encima de todo, el espejo en el que se reflejará la planificación de este verano. Tras las llegadas del ariete brasileño Marcelo dos Santos y del zaguero franco-congolés Grégory Kelo, Ribeiro se convierte en el tercer rostro del nuevo proyecto. La dirección deportiva liderada por Javi Hernández ha trazado una línea maestra muy clara: adiós a los nombres de caché desorbitado y la veteranía acomodada; bienvenido el futbolista con ganas de comerse el mundo y que vea al Cartagena como un paso adelante en su carrera.

La economía, la prioridad del club

Para comprender el desembarco de Ibán Ribeiro en el Estadio Cartagonova es obligatorio mirar hacia los despachos de la entidad. El presidente del FC Cartagena, Alejandro Arribas, ha tenido que pilotar una obligada y drástica reestructuración financiera para este ejercicio con una bajada clara de presupuesto. Lejos de caer en la lamentación, la hoja de ruta institucional ha dictaminado que la sostenibilidad y el ingenio deben primar en cada movimiento de mercado.

El ‘perfil Ribeiro’ es la respuesta exacta a este nuevo escenario. Un jugador de 26 años, natural de Sopela, que acumula más de 220 partidos y 42 goles en su trayectoria, pero que ha tenido que labrarse cada oportunidad desde la Tercera Federación con la Cultural de Durango y la SD Gernika, pasando por Segunda RFEF en Salamanca, Zamora y Formentera, hasta explotar definitivamente en la Primera RFEF con el Juventud Torremolinos. El FC Cartagena busca ahora futbolistas que vean al club portuario como la gran oportunidad de sus carreras, inyectando un hambre y una ambición colectiva que compense la pérdida de músculo financiero en comparación con otros transatlánticos de la categoría.

La llegada del polivalente atacante vasco completa la primera trilogía de incorporaciones del Cartagena, estructurando una columna vertebral que destaca por su juventud y capacidad de revalorización. Si Marcelo aporta la potencia del gol sudamericano y Kelo la envergadura física para la retaguardia, Ibán Ribeiro ofrece al cuerpo técnico un abanico de soluciones tácticas descomunal para el frente ofensivo. Capaz de actuar como extremo puro por ambas bandas, segundo punta o referencia móvil en el área, el vizcaíno viene a paliar la alarmante falta de efectivos y de pegada que lastró al equipo el curso pasado, donde la dupla de delanteros apenas pudo registrar una decena de dianas.

Sus registros en las últimas dos temporadas en Torremolinos (13 goles y 12 asistencias) confirman que el Cartagena incorpora un futbolista total en zonas de tres cuartos de campo. Javi Hernández, que lo monitorizó en directo y dejó la operación apalabrada desde hace meses, confía plenamente en la madurez de un jugador que lleva el fútbol en las venas gracias a su padre, Armando Ribeiro, ex guaradameta del Athletic, y que ha demostrado ser un jugador muy regular en cuanto a los guarismos tanto de goles como de asistencias.

De Blasis, Nacho Martínez y Yannis Rahmani

En paralelo al capítulo de altas, la comisión deportiva del FC Cartagena trabaja sin descanso en asegurar la continuidad de los pilares del vestuario, con el foco puesto en la resolución inminente de sus capitanes. El acuerdo para la continuidad de Pablo de Blasis es total y absoluto, como ya anunció Alejandro Arribas, por lo que su renovación oficial se encuentra únicamente a expensas de que la entidad formalice el pago pendiente a la AFE para proceder al anuncio protocolario. Una situación distinta en cuanto a plazos es la que vive Nacho Martínez; el experimentado lateral madrileño se encuentra estudiando detalladamente la propuesta de renovación presentada por el presidente Alejandro Arribas, la cual equilibra el peso de sus galones sobre el césped con las nuevas directrices económicas del club.

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Mucho más compleja y espinosa se presenta la situación de Yannis Rahmani. El atacante es, con diferencia, el caso más difícil de resolver debido al gran cartel que ostenta en la categoría, lo que ha provocado la aparición de numerosas ‘novias’ y ofertas económicamente potentes de clubes rivales. La dirección deportiva liderada es consciente de la tremenda competencia, por lo que intentará apurar todas sus opciones de persuasión para retener a un futbolista diferencial.n