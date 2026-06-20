Fátima Hérnández se cuelga el oro en el Campeonato Iberoamericano

La atleta del UCAM Cartagena Fátima Hernández acudía a Lima (Perú) para disputar el I Campeonato Iberoamericano sub-20, en su caso tomando parte este viernes en la final femenina de 5.000m.l., donde acudía como vigente campeona nacional de la categoría.

Debut soñado y dorado para la aguileña, que dominaba la prueba de principio a fin y se proclamaba campeona iberoamericana con un tiempo de 17:06.22, estableciendo más de 30 segundos de diferencia sobre la subcampeona.