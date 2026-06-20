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Atletismo

Fátima Hérnández se cuelga el oro en el Campeonato Iberoamericano

La atleta aguileña del UCAM Cartagena obtiene el oro en 5.000 metros durante su estreno internacional en el Campeonato Iberoamericano sub-20, con un tiempo de 17:06.22

Fátima Hernández

Fátima Hernández

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L.O.

La atleta del UCAM Cartagena Fátima Hernández acudía a Lima (Perú) para disputar el I Campeonato Iberoamericano sub-20, en su caso tomando parte este viernes en la final femenina de 5.000m.l., donde acudía como vigente campeona nacional de la categoría.

Debut soñado y dorado para la aguileña, que dominaba la prueba de principio a fin y se proclamaba campeona iberoamericana con un tiempo de 17:06.22, estableciendo más de 30 segundos de diferencia sobre la subcampeona.

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