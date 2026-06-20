ElPozo Murcia, ante el reto de lograr remontar un 2-0 en una final por el título

ElPozo Murcia, tras perder los dos primeros partidos de la final de la Liga en la Primera División de fútbol Sala contra el Fútbol Club Barcelona, tiene ante sí el reto de conseguir lo que nunca se ha logrado en la pelea por el título en la máxima categoría y eso es remontar un 2-0 adverso.

En esa confrontación será avanzar con el objetivo de buscar el quinto encuentro, si fuera posible, algo que sucedió en nueve ocasiones desde que la competición incluyó los play off tras la fase regular. El conjunto murciano, que cayó el jueves por la noche ante el Barça por un contundente marcador de 6-1 en el Palau Blaugrana tras haber perdido por penaltis dos días antes (3-2) está en una situación comprometida para poder hacerse con el trofeo.

Este martes, el 23 de junio, a las siete y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia los de Josan González buscarán su primer punto en esta serie frente al equipo dirigido por Javi Rodríguez y así forzar el cuarto encuentro, que sería el jueves a esa misma hora y en el mismo escenario. Los abonados, para este tercer encuentro, podrán acceder gratis con su carné, mientras que las entradas para el público general son de 20 euros para adultos y diez para infantiles si se adquieren de manera online. En taquill el precio es de 25 euros entrada única. En caso de ser necesario un quinto éste tendría lugar el domingo de la semana que viene a las doce del mediodía en el Palau Blaugrana.

Adri Rivera intenta abortar un ataque del Barça en el segundo partido de la final de la liga que disputa ElPozo Murcia / Dani Barbeito/Sport

El objetivo de los murcianos es el de ganar el siguiente envite sin mirar más allá y así evitar el final de una temporada que, en cualquier caso, será notable para los de la capital del Segura, que fueron segundos en la fase regular por detrás del propio Barcelona y, con su clasificación para esta final, obtuvieron el acceso a la Liga de Campeones europea seis años después.

El año 1996 fue el primero en el que se jugaron las eliminatorias por el título y desde entonces la final llegó a un quinto encuentro en nueve ocasiones. La vez que más cerca estuvo una remontada de 2-0 fue en el ejercicio 2017-2018, en el que el Barcelona niveló la serie ante el Movistar Inter ganando sus dos partidos en casa por 3-2 y 3-3 (3-1 en la tanda de penaltis) tras haber perdido los dos primeros en Madrid en ambos casos por 4-2 y en el último cayó por penaltis. El 1-1 dio paso a los lanzamientos en los que se impusieron los de Torrejón de Ardoz por 3-1.

En dos de las confrontaciones por el título resueltas en cinco partidos ElPozo fue el campeón, concretamente en la Liga 1997-1998 contra el Castilla La Mancha Talavera y en la 2005-2006 frente al Polaris World Cartagena con sendos 3-2. Las otras finales llevadas al límite de ese choque fueron la 2002-2003 y la 2003-3004 -el Boomerang Interviu fue campeón en las dos ante ElPozo-, la 2010-2011 -el Barcelona se impuso al Caja Segovia-, 2011-2012 y la 2018-2019 -el Barcelona ganó a ElPozo en ambas- y la 2016-2017 -el Inter superó al Barça-.

Marcel y Gadeia celebran un gol en el Palacio de los Deportes. / ElPozo Murcia

"No vamos a tirar la toalla"

No obstante, ElPozo todavía no ha dicho la última palabra en esta final y en esta misma línea se expresó Marcel, capitán del equipo murciano, al término del segundo encuentro. "Seguimos con confianza, a pesar de que sabemos que ya no tenemos margen de error. Tenemos que ganar los tres siguientes y hemos llegado aquí, sobre todo, por cómo hemos jugado en casa. Ahora tenemos dos partidos ante nuestra afición, que nos está ayudando muchísimo. Aprovecho para pedir que confíe en nosotros porque no vamos a tirar la toalla. El que piense que nos conformamos con el subcampeonato está equivocado", expresó al término del partido en unas declaraciones que difundió el club a través de sus canales oficiales.

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El brasileño, que sufrió una lesión en el primer partido y no pudo estar el jueves en el Palau, confía en poder llegar a la cita del martes. "Vamos a hacer todo lo posible por poder llegar a ese partido, pero si no llego, todos los jugadores que están aquí están preparados para poder remontar", aseguró.