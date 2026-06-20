ElPozo Murcia da por perdidos en la final liguera a Marcel y Ricardinho por sendas lesiones

ElPozo Murcia Costa Cálida confirmó este sábado que los brasileños Marcel y Ricardinho, quienes resultaron lesionados en el primer partido de la final de la Liga en la Primera División de fútbol sala frente al Fútbol Club Barcelona, no volverán a competir ya esta temporada.

Ricardinho sufre una rotura isquiotibial en la pierna derecha y Marcel, que es el capitán del equipo, una microrrotura igualmente en el isquiotibial y también en la pierna derecha y ambas dolencias, que son muy parecidas, ya les hicieron perderse el segundo encuentro de la pelea definitiva por el título contra el Barça.

Tampoco estarán disponibles para el siguiente choque, programado para el martes a las siete y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Ese choque será el último de la Liga si ElPozo vuelve a perder aunque el propósito, a pesar de las dificultades, es el de forzar el cuarto encuentro, que sería el jueves a la misma hora y en el mismo escenario. Un hipotético quinto choque se celebraría el domingo a las doce del mediodía en el Palau Blaugrana.

Después ser explorados por el doctor Francisco Martínez, traumatólogo del club, en el hospital Mesa del Castillo se supo el alcance de las lesiones de estos jugadores, ambos alas y que resultaron lastimados durante la segunda parte del encuentro celebrado el pasado martes en el Palau y en el que el equipo entrenado por Josan González perdió por penaltis (5-5 y 3-2 en la tanda).

Dos días después, el jueves, el Barça volvió a imponerse esta vez de forma clara por 6-1 en un choque en el que se echó en falta la ausencia de dos de los habituales titulares de los granas.

Noticias relacionadas

Estas bajas se unen a las que arrastran desde hace tiempo del también ala César Velasco y el pívot Álex García, lo cual hace que los charcuteros estén en inferioridad con respecto a un rival tan potente como el que tienen enfrente.