La defensa, el primer frente encarrilado por Sánchez Breis en el Real Murcia

La defensa se ha convertido en el primer gran frente que está consiguiendo encarrilar la dirección deportiva del Real Murcia de cara a la próxima temporada. A la espera de más movimientos en otras demarcaciones según avancen las semanas del verano, el trabajo de Sánchez Breis empieza a reflejarse especialmente en la retaguardia, donde el club grana ya cuenta con buena parte de las piezas definidas y ha puesto sus cimientos para comenzar a preparar la 2026-2027.

Las últimas novedades han sido las renovaciones de Jorge Mier hasta 2029 y del central Alberto González. La del lateral es una operación que destaca por la extensión del contrato, de tres temporadas, dando continuidad al jugador asturiano en este nuevo ciclo del club grana. Y es que el rendimiento de Mier -que aterrizó en Nueva Condomina en el verano de 2024- fue uno de los pocos aspectos positivos la pasada campaña. No obstante, deberá pelear por el puesto junto a un Víctor Olmedo que se convirtió en el primer fichaje del Real Murcia para el próximo curso.

Mientras, en la izquierda permanece Cristo Romero, que por el momento es el único especialista específico para esa banda dentro de la plantilla. Aquí es donde Sánchez Breis debe afrontar uno de sus mayores retos en la confección del plantel, puesto que el Real Murcia acumula varias temporadas sin doblar esa posición. Una decisión que le ha acabado lastrando con las exigencias del calendario y que nunca ha sido su prioridad, buscando poner siempre primero otros parches en diferentes rotos.

Cierto es que jugadores como el propio Mier han acabado desempeñando ese rol, pero la ausencia de futbolistas zurdos en esa posición, algo que en algunas temporadas también se ha extendido a toda la banda izquierda, ha sido uno de los hándicaps que ha arrastrado el club durante todo este tiempo en la Primera Federación.

El lateral Jorge Mier, del Real Murcia, durante un entrenamiento. / Real Murcia

Así pues, la mayor concentración de efectivos hasta ahora se encuentra en el eje de la zaga. Aunque puede que se produzca algún cambio. El fichaje de Joan Rojas se une a Antxon Jaso, que pese a tener contrato puede que no esté asegurada su continuidad, y al canterano Héctor Pérez, tras confirmarse la continuidad de Alberto González, avalado por el técnico Sergi Guilló al coincidir durante su anterior etapa como segundo entrenador del Real Murcia junto a Mario Simón.

Después de ya tener atado al central asturiano por sexta temporada consecutiva, el Murcia dispone de cuatro centrales, a lo que hay que añadir las opciones del canterano Jorge Sánchez y la de un Óscar Gil que, pese a que desempeñó el rol de centrocampista en el tramo final de la pasada campaña, siendo clave para conseguir la permanencia gracias a sus goles, el centro de la zaga es su posición más natural. No obstante, todavía podría llegar alguna cara nueva más para esta demarcación según avance el verano.

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Alberto González antes de un partido con el Real Murcia esta temporada. / Prensa Real Murcia

A todo esto hay que sumar la incorporación de Dani Jiménez a la portería, llamado a aportar experiencia y liderazgo bajo palos junto a un Diego Piñeiro, que es uno de los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, para formar una dupla de guardametas que, salvo sorpresa, partirá como definitiva para el inicio de la pretemporada a las órdenes del técnico Sergi Guilló.