El atleta Mariano García, graduado en CAFD por la UCAM.

La IX promoción de los grados en Enfermería y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de UCAM Cartagena puso el broche de oro a su etapa universitaria en el acto académico celebrado en el Campus, donde 158 estudiantes han estado acompañados por familiares, profesores y responsables de la institución. Entre ellos se encuentra el atleta Mariano García, doble campeón del mundo de 800 y 1.500 metros en pista cubierta, que recibió su beca y título junto a sus compañeros, en un acto que apadrinó Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

La graduación ha estado presidida por Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM; acompañada por Miriam Mendoza, coordinadora responsable de UCAM Cartagena; Juan Alfonso García, director académico de la sede; y Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que ha ejercido como padrino de la promoción.

Durante su intervención, Pedro Pablo Hernández ha subrayado que "hoy se celebra el final de una etapa, pero mañana volveréis a ser alumnos: de vuestra profesión, de vuestra empresa, de vuestro hospital, de vuestro centro deportivo y de la propia vida".

El atleta Mariano García, entre los egresados de la promoción de CAFD. / UCAM

La promoción de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha contado entre sus egresados con Mariano García, que ha compatibilizado durante estos años su formación universitaria con la exigencia de la competición al máximo nivel.

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Las ceremonias académicas de la sede cartagenera continuarán mañana con el acto correspondiente a las titulaciones de Criminología, Fisioterapia y Odontología.