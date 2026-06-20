Acosta y Aldeguer, dentro del Top-10 en el día de Ogura

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) lideró ayer la práctica oficial para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, en el circuito de Brno, además de establecer un nuevo récord absoluto del trazado centroeuropeo. Ogura consiguió un registro de 1:51.735 en su decimoctavo giro con el que batía el récord que el año pasado estableció el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) con 1:52.303.

Tras Ai Ogura se clasificaron el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y sus compatriotas Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26). Los murcinos Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) finalizaron la jornada en la sexta y novena posición, respectivamente.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quinto al final de la práctica oficial, no comenzó la misma de manera demasiado afortunada, pues en la curva once y cuando apenas había completado cinco vueltas, se fue por los suelos en la curva once, segunda caída de la jornada. Por entonces Márquez ocupaba el tercer puesto, aunque pudo recuperar su moto y entrar en talleres para reparar y continuar con la sesión.

Con más de un cuarto de hora de sesión por delante, Acosta se ‘empeñó’ en mejorar su situación y en su decimocuarta vuelta paró el cronómetro en 1:52.228 para doblegar a Bezzecchi, antes de que su KTM ‘rindiera’ el alma y se viera obligado a salirse de la pista con problemas mecánicos. Con ese nuevo récord del trazado para Ogura, tras su estela acabaron Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, ‘Pecco’ Bagnaia, Marc Márquez, Pedro Acosta, Joan Mir, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández, que completaron las diez primeras posiciones con acceso directo a la segunda clasificación. Se quedaron fuera pilotos de la talla de Jorge Martín, por apenas 11 milésimas de segundo, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1 V4) o Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), reincorporado a la competición tras su lesión de Cataluña.

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Quiles y Carpe, 3º y 4º

Mientras que el malasio Hakim Danish (KTM) lo volvió a hacer y, tal y como sucediera en los primeros libres de Moto3, logró el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial en su última vuelta rápida, que rodó en 2:04.754, nuevo récord absoluto, tras rebajar el tiempo de la mañana, cuando ya rodó por debajo del récord con 2:04.938. Tras Danish fue segundo David Almansa, y tercer el murciano y líder Máximo Quiles. Cuarto también el murciano Álvaro Carpe, y pasaron a la clasificación directa Joel Esteban, Scott Ogden, Brian Uriarte, Jesús Ríos, Rico Salmela, Valentín Perrone, Eddie O’shea, Matteo Bertelle, Joel Kelso y Guido Pini.