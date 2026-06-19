El UCAM Murcia CB blinda a su capitán

Muy pocos entendieron el pasado verano que el UCAM Murcia CB, tras la marcha de Nemanja Radovic, eligiera a Jonah Radebaugh como capitán del equipo en sustitución del ala pívot. Diez meses después, nadie en el entorno del club pone en duda que fue una excelente elección. Porque el estadounidense con pasaporte montenegrino se ha ganado el respeto de todos, tanto dentro como fuera de la cancha, con trabajo, entrega y pasión. El escolta de Denver tenía contrato para la próxima temporada, pero ha llegado a un acuerdo con la entidad para prolongar hasta 2029 ese compromiso que va más allá de lo que ocurre en el parqué en cada partido.

Radebaugh llegó en febrero de 2024 a Murcia procedente de Turquía, donde no se había adaptado. El verano anterior ya había coqueteado con el UCAM, pero el club no pudo llegar a las cantidad económica que le ofreció el Galatasaray. Y justo tras la Copa del Rey de Málaga, semanas después de decidir marcharse Thad McFadden, terminó fichando por lo que restaba de campaña y una más. El escolta que hoy tiene 29 años de edad, que ese curso fue vital en la eliminatoria de cuartos de final en Valencia, asumió desde el primer momento el rol de suplente de Dylan Ennis sin rechistar.

Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, frente a Juani Marcos en el segundo partido de play off ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

Solo se ha perdido un partido por lesión

Esta campaña ha terminado por ganarse el cariño del público del Palacio de los Deportes. Y fue cuando Dylan Ennis empezó a tener problemas físicos en una muñeca que le obligaron a pasar por el quirófano, cuando Radebaugh, sabedor de que el equipo necesitaba más de él, dio un paso al frente, convirtiéndose en uno de esos líderes que se ganan a los demás con hechos y no con palabras. En el curso recién finalizado, ha promediado en Liga ACB 8,6 puntos, 3,1 rebotes y 2,1 asistencias en una media de 21:25 minutos en los 34 partidos que ha disputado. Sus mejores actuaciones individuales las firmó ante el Manresa y el Girona, partidos en los que acabó con 20 puntos en su casillero particular. Pero su compromiso en defensa se puso especialmente de manifiesto en los duelos ante el Gran Canaria y la Reggiana, este último en la FIBA Europe Cup, donde se vio obligado a jugar 37 minutos y realizó un despliegue físico mayúsculo.

Además, desde que llegó a Murcia hace tres temporadas solo se ha perdido un encuentro por lesión, este curso en la novena jornada, un hecho que pone en valor también su poderío físico.

Las mejores imágenes del partido entre el UCAM y el Barcelona / Juan Carlos Caval

Camino de ser leyenda

Radebaugh está camino de convertirse en leyenda en el club murciano. En dos temporadas y media ha jugado 129 partidos y fue uno de los artífices del subcampeonato de liga, además del brillante curso recién finalizado. Entre todas las competiciones ha disputado 2.630 minutos con la elástica universitaria, sobrepasando ya la barrera de los mil puntos anotados (1.125), y está a solo dieciocho triples de alcanzar los doscientos (182). Además, ha capturado 373 rebotes, ha dado 233 asistencias y robado 146 balones.

"No quiero salir mientras que aquí estén Sito y Alejandro"

Radebaugh ha demostrado con creces en su trayectoria en Murcia, «de donde no quiero salir mientras que aquí estén Sito y Alejandro», dijo esta temporada en una rueda de prensa, que antepone el colectivo al lucimiento personal. Fueron valores que mamó desde bien joven, en la Universidad de North Colorado, con Jeff Linder como entrenador, un técnico que basa la filosofía de sus equipos en la implicación y el sacrificio por el colectivo, y en Europa de John Patrick en el Riesen Ludwigsburg, otro preparador de la misma doctrina.

Noticias relacionadas

Radebaugh, al menos hasta 2029, seguirá guiando el camino de sus compañeros de vestuario en un UCAM Murcia CB con el que quiere crecer de la mano tras convertirse en el guardián de la filosofía del club.