La Roja, en vilo por los cambios de De la Fuente: "No señalaré a nadie"

"Habrá cambios y no señalaré a nadie", anunció Luis de la Fuente en el 'Partidazo' de la Cadena COPE en la jornada de entrevistas concedida este jueves en Chattanooga. Unos cambios que mantiene escondidos y ello ha provocado una enorme expectación en el interior del vestuario de la selección.

El técnico no ha dado aún pistas a sus jugadores de las novedades que presentará frente a Arabia Saudí y todos los jugadores están con la máxima atención a los últimos entrenamientos, unos para no ser las víctimas del empate frente a Cabo Verde y los otros para entrar en el once titular.

La motivación, por tanto, es máxima en toda la plantilla de 25 jugadores disponibles, con la excepción de Víctor Muñoz que sufrió una nueva lesión muscular y está descartado para el choque ante los árabes. De la Fuente pierde a una de sus balas que podía servir como revulsivo en las segundas partes.

La principal novedad apunta a Lamine Yamal, aunque si sale de inicio, seguramente su físico no aguantará y tendrá que ser sustituido en el segundo tiempo. De todos modos, De la Fuente ya anunció que en un Mundial hay que arriesgar y no se puede permitir el lujo de tener a su gran estrella en el banquillo de inicio.

Lamine Yamal, en el partido ante Cabo Verde / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

España debe intimidar a Arabia Saudita de entrada y no hay mejor manera de hacerla con quizá el mejor futbolista del mundo sobre el terreno de juego. Lamine acabó con buenas sensaciones después de jugar 20 minutos frente a Cabo Verde y ello le da confianza tanto a él como al cuerpo técnico para salir de inicio.

De todos modos, Luis de la Fuente todavía no ha hecho probaturas de un posible once en los entrenamientos. El riojano guarda muy bien sus cartas y está por ver si habrá una revolución importante o simplemente introducirá algunos matices.

Doble pivote

El otro cambio que parece cantado es el de la banda izquierda, donde el equipo solo tuvo profundidad con Cucurella. Gavi podría dejar su puesto a Dani Olmo si no es que De la Fuente se atreve a romper su clásico doble pivote con Rodri y Fabián para colocar a un futbolista más creativo en la zona de tres cuartos.

Lamine por Oyarzabal o Ferran Torres y Dani Olmo por Gavi son los cambios que se presumen más normales, bajo la forma habitual de pensar en el seleccionador, pero no se descarta ninguna sorpresa como la de Gavi frente a Cabo Verde. Por ello, el vestuario está en tensión y con ganas de demostrar en los entrenamientos que cualquiera puede ser titular.

Dani Olmo, en las instalaciones de la Baylor School de Chattanooga / Pablo Garcia

De la Fuente sabe que se la juega y debe hilar muy fino en la confección del once ante un contrario que se encerrará en su área en busca de otro empate como el que ya logró ante Uruguay. Arabia Saudita se dedicó a sobrevivir ante los charrúas, algo que intentará repetir frente a España, al estilo de los caboverdianos.

Sin embargo, España tiene la lección aprendida y no se tomará el partido ni mucho menos con calma. El ritmo de balón debe ser mucho más alto, circulando de un lado a otro, y buscar el hueco, con algún pase filtrado, para marcar las diferencias. También se esperan más llegadas de los jugadores de la segunda línea, donde Fabián o Pedri, pueden aportar peligro.

La clave de Pedri

La posición del tinerfeño es otro de los grandes debates abiertos en la selección. Pedri probablemente bajará más a la base de la jugada para ayudar a Rodri y Fabián sea el jugador que se descuelgue más. A De la Fuente, el cuerpo le pide introducir a Mikel Merino, con una llegada brutal, pero que todavía no está en su mejor momento de forma por la lesión en el pie.

España tiene mucho en el banquillo por donde tirar. Incluso, en lateral derecho podría haber un hueco para Pedro Porro, un jugador mucho más agresivo que Marcos Llorente para ganar en profundidad y contundencia defensiva. Porro es un futbolista con un carácter más parecido al del añorado Carvajal en la banda derecha.

Por ahora, De la Fuente esconde sus cartas, pero los movimientos están asegurados. España debe ganar y visitar Guadalajara el próximo viernes 26 de junio ante Uruguay con la tranquilidad de haber sumado cuatro puntos en su casillero y, como mínimo, tener la clasificación asegurada como una de las mejores terceras.