"En el Real Murcia hay indicios de gestión perjudicial, opacidad e insolvencia"

La decisión del Juzgado de lo Mercantil de declarar el concurso necesario en el Real Murcia manteniendo las facultades de Felipe Moreno como administrador principal va a traer cola en los próximos días. El Málaga CF ya ha presentado un recurso para oponerse a la decisión de María Dolores de las Heras de no suspender al órgano de control del club grana y dejar la gestión en manos de la administración concursal. La entidad malaguista, que ya en marzo conseguía que se aceptara a trámite la petición de concurso necesario, se muestra totalmente contraria a que de haya dado una excepción a los granas.

"La excepción no puede convertirse en regla", indican los servicios jurídicos del club andaluz en un escrito al que ha tenido acceso esta redacción, defendiendo que Felipe Moreno no puede seguir al frente cuando "existen indicios objetivos de gestión perjudicial, opacidad informativa, actos singulares discriminatorios y agravación de la insolvencia". "Mantener al órgano social en sus funciones, a la vista del resultado de su administración, podía incrementar la insolvencia", insisten en un escrito en el que intentan desmontar los motivos esgrimidos por la jueza para no suspender las funciones del consejo de administración del Real Murcia.

Apoyaba la jueza su decisión en que el club tiene que mantener su actividad ordinaria, afrontando "compromisos deportivos, federativos, administrativos y comerciales que requieren continuidad de gestión". Una defensa a la que se opone con fuerza el Málaga, que considera que esa actividad "puede preservarse igualmente bajo suspensión, con la administración concursal ejerciendo las facultades patrimoniales y recabando la colaboración". Deja claro además el escrito de oposición que con una administración concursal se aseguraría "que dicha continuidad se produzca en interés de la masa y de todos los acreedores, y no en interés de la actual estructura de control societario".

Felipe Moreno en una junta de accionistas del Real Murcia. / ISRAEL SANCHEZ

Apoya su defensa el Málaga en lo ocurrido en los últimos años, con un Real Murcia acumulando varapalos judiciales, hasta el punto de ver cómo le rechazaban dos planes de reestructuración. Utilizando la sentencia de la Audiencia Provincial que tumbaba el primero, dejando claro que el único objetivo del Murcia era beneficiar a Felipe Moreno, el club malaguista "esos antecedentes no aconsejan conservar facultades". "La ventaja real para el concurso no es mantener al órgano que diseñó dos planes ineficaces, sino desplazarlo de la gestión patrimonial y atribuirla a la administración concursal, sin perjuicio de su deber de colaboración".

Llega incluso a recordar el Málaga a María Dolores de las Heras que ella misma en marzo de 2026 tiraba para atrás un intento de Plan de Reestructuración, cuestionando lo planteado por los granas. Sin embargo ahora apoya la gestión liderada por Felipe Moreno. De ahí que los andaluces se sorprendan: "Si el mismo órgano acaba de declarar que el último plan promovido por la deudora estaba estructuralmente viciado, no puede presumirse ahora que el mismo órgano de administración deba seguir gestionando la masa activa bajo una mera intervención". Insistiendo en lo dictamina por la Audiencia Provincial en julio de 2025, el Málaga indica que "es difícil imaginar un antecedente más relevante para valorar la no conveniencia de mantener al órgano de administración en sus facultades, y es que ese modo de proceder es incompatible con la confianza reforzada que exige la aplicación excepcional del artículo 106.3 TRLC".

Felipe Moreno, a la derecha, durante la última Junta de Accionistas del Real Murcia. / | JUAN CARLOS CAVAL

Y en su defensa también cuestiona la decisión del Mercantil de dar credibilidad al informe elaborado por el experto designado para el Plan de Reestructuración. Y es que en 2025 la Audiencia Provincial ya dudaba de la independencia del experto. Igual que duda de los datos económicos presentados por el Real Murcia -ha obtenido unos ingresos de 8 millones- o de la propuesta de convenio anticipado. Sobre lo primero defienden que "ese dato, aun aceptado dialécticamente, no acredita que el órgano de administración deba conservar facultades. El aumento de ingresos no elimina la insolvencia, no neutraliza los antecedentes de opacidad ni garantiza que los recursos futuros se apliquen con respeto a la igualdad de acreedores".

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Por su parte, respecto a la propuesta de convenido dicen que "el auto no verifica la composición, firmeza, independencia o suficiencia del alegado apoyo del 65% del pasivo" añadiendo que "la mera afirmación de que existiría apoyo del 65% del pasivo no puede justificar la excepción del artículo 106.3 TRLC si no se acompaña de compromisos claros". Habrá que ver si más acreedores se oponen al dictado de la jueza, que ahora tendrá que volver a pronunciarse manteniendo su auto inicial o suspendiendo en sus funciones a Felipe Moreno.