Pedro Acosta se ve lejos de poder luchar por el título de MotoGP

El murciano Pedro Acosta llega este fin de semana al Gran Premio de la República Checa como cuarto clasificado del Mundial, a tan solo seis puntos del tercero, Fabio DiGiannantonio, y con las buenas sensaciones del segundo puesto conseguido en el Gran Premio de Hungría hace dos semanas. En Brno, un circuito en el que fue tercero en 2025, el murciano busca mantener la dinámica positiva.

«Las Aprilia están muy fuertes y las Ducati están bien. El año pasado fue donde empezamos a ser competitivos y por qué no dar un paso adelante. Hay muchos pilotos que están yendo rápido pero es solo una cuestión de tiempo», apuntó en la rueda de prensa previa, donde se autodescartó para entrar en la lucha por el título Mundial. «No por el momento. Estamos bastante lejos y necesitamos más potencial para pelear en primer término por las victorias. De momento, Aprilia y Ducati tienen la presión de luchar por el título», apuntó.

Fermín Aldeguer, en la primera jornada de entrenamientos en Mugello / CLAUDIO GIOVANNINI/Efe

Probará la nueva KTM

Otra de las noticias de la jornada previa fue que Acosta, pese a que el año próximo estará en Ducati, probará el lunes la nueva KTM de 850 centímetros cúbicos para 2027. En el test también estará el otro murciano de MotoGP, Fermín Aldeguer, quien continuará con la firma italiana, aunque no en el equipo Gresini, sino en el VR46 de Valentino Rossi, y será el encargado junto a Marc Márquez de pilotar la nueva Ducati.

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Abrazo entre Álvaro Carpe y Máximo Quiles al final del Gran Premio de Hungría / Gold and Goose

Quiles-Carpe, los dominadores de Moto3

En Moto3, el Mundial está dominado por los murcianos Máximo Quiles y Álvaro Carpe, primero y segundo de la clasificación con una renta de 59 puntos para el del Team Aspar. «Brno es un circuito que me gusta mucho. El año pasado me fue bien, pero mantengo las expectativas bajas porque será un fin de semana nuevo», apuntó un Quiles que ha ganado cinco de los ocho carreras disputadas. El primer objetivo de Carpe es «ser más completo y consistente durante los dos primeros días para estar más cerca de la cabeza de la parrilla».