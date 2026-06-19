El murciano Álex Hernández, nuevo director de relaciones institucionales del Leyma Coruña

El exjugador Álex Hernández regresa al Básquet Coruña para fortalecer la estructura del club de cara a su regreso a la ACB, informó este viernes la entidad a través de un comunicado de prensa. El que fuera capitán del primer equipo entre 2021 y 2025 asumirá las relaciones institucionales del club, además de pilotar el área de marketing. A su trayectoria como jugador profesional de baloncesto durante más de diecisiete años, el exbase murciano suma una amplia formación en el ámbito deportivo y empresarial.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), posee sendos másteres en Dirección de Entidades Deportivas y en Dirección Deportiva de Baloncesto, además del Curso de Entrenador Superior de Baloncesto (CES) de la Federación Española de Baloncesto, entre otros estudios. Álex desarrolló su carrera deportiva tanto en España como en el extranjero. Formado en la cantera del FC Barcelona, debutó en la ACB con el primer equipo antes de consolidarse en clubes nacionales como Cornellá y, especialmente, Manresa, donde permaneció seis temporadas. Posteriormente jugó en Palma, Real Murcia y Leyma Coruña, hasta su reciente retirada, que anunció en abril de este año.

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A nivel internacional, defendió los colores del Dzūkija Alytus de Lituania y del Stelmet Zielona Góra de Polonia. En este nuevo horizonte del club coruñés, Yago Álvarez, hasta ahora director de Negocios, pasa a asumir la gerencia del club, mientras que Charlie Uzal continuará al mando de la dirección deportiva.