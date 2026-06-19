El mediapunta Chema Núñez llega para cambiar el ataque del Real Murcia

El Real Murcia continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026-2027. Hasta ahora todos sus movimientos se habían concentrado en la parcela defensiva, con los fichajes del lateral Víctor Olmedo, el central Joan Rojas y el portero Dani Jiménez. Tres movimientos que se añaden a las recientes renovaciones de Jorge Mier y Alberto González. De esta forma, ha conseguido colocar los cimientos desde atrás, a la espera de algunos retoques, como el lateral izquierdo o los posibles cambios en el puesto de central, según avancen la semanas.

Por esta razón, Sánchez Breis ha cambiado de dirección. El director deportivo grana ha puesto la mirada en el ataque y la primera cara nueva para esta parcela es la del mediapunta Chema Núñez. Un jugador, de 28 años de edad, que conoce de sobra la categoría y que destaca, especialmente, por su calidad técnica. Una cara nueva con la que Breis quiere cambiar el ataque del Real Murcia para el inicio de este nuevo ciclo. Tras dos temporadas en Primera Federación con el Antequera, el sevillano puso rumbo al extranjero, donde este curso ha jugado en la India y en Polonia.

Durante los últimos seis meses ha militado en el Stal Mielec polaco, mientras que en la primera mitad de la campaña 2025-26 defendió los colores del NorthEast United FC de la India. En sus dos campañas en tierras malagueñas participó en 75 encuentros oficiales, siendo titular en 67 de ellos, y firmó cuatro goles y trece asistencias.

Formado en la cantera de la UD Almería, el nuevo jugador grana logró consolidarse en el primer equipo almeriense, con el que disputó 42 partidos oficiales entre Segunda División y Copa del Rey. Posteriormente militó en el Albacete Balompié, acumulando otros 25 encuentros en la categoría de plata del fútbol español.

"Chema Núñez es un centrocampista ofensivo y creativo, con una gran visión de juego, capacidad para generar ocasiones de gol y un notable último pase. Su talento, imaginación y calidad técnica le convierten en un futbolista diferencial para la zona de creación", ha publicado el Real Murcia en su comunicado de este viernes.

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Además, cuenta con una amplia trayectoria en Primera Federación, donde ha sumado 122 partidos oficiales vistiendo las camisetas de Antequera CF, Real Unión de Irún y Betis Deportivo.