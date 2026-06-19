Grégory Kelo cierra una retaguardia joven para el FC Cartagena

El mercado de fichajes del FC Cartagena avanza con las ideas claras y las prioridades de la dirección deportiva van cristalizando en realidades sobre el papel. La oficialidad de la contratación de Grégory Kelo no debe entenderse como un movimiento aislado de la ventana estival; representa, en esencia, la pieza estratégica que clausura de forma definitiva el centro de la zaga albinegra. Con apenas 22 años y un físico imponente moldeado en las categorías más físicas del fútbol francés, el zaguero de Sèvres llega al Estadio Cartagonova con el objetivo primordial de inyectar una dosis de músculo, centímetros y frescura a un bloque que demandaba alternativas de nivel. Con esta incorporación, el cuerpo técnico que dirige Íñigo Vélez dispone ya de las cuatro piezas específicas para afrontar las exigencias del nuevo curso.

El análisis pormenorizado del nuevo futbolista albinegro deja en evidencia las virtudes que viene a aportar al esquema defensivo. El eje de la zaga del conjunto cartagenero requería un perfil concreto: un futbolista que combinara una notable envergadura con un amplio margen de crecimiento, cualidades que Kelo posee de manera natural gracias a su imponente 1,90 de estatura. Su última experiencia en las filas del Châteauroux galo ha sido el escenario definitivo para su eclosión competitiva, o por lo menos así lo entiende la dirección deportiva de Javier Hernández. Tras un período inicial de adaptación lógica al campeonato, la segunda vuelta de la competición presenció su asentamiento definitivo en las alineaciones titulares, encadenando 16 encuentros oficiales en los que se erigió como el líder indiscutible de la retaguardia de su equipo.

Dominante por arriba, contundente en los duelos individuales y con una zancada correctora que le permite corregir errores a la espalda de los laterales, el defensor franco-congoleño ofrece unas condiciones atléticas que escaseaban en la plantilla. Su formación en la prestigiosa cantera del Clermont, sumada a sus breves experiencias internacionales en el Metz y en la Ternana del fútbol italiano, completan el bagaje de un central joven pero con las cicatrices competitivas necesarias para asumir el reto de jugar en España. Kelo se desempeña fundamentalmente en el eje de la zaga, una zona del campo donde la exigencia táctica y la concentración no permiten fisuras, y donde su fortaleza física promete ser un argumento de peso tanto en el juego asociativo como en las acciones a balón parado.

Gregory Kelo, nuevo fichaje del FC Cartagena, con el LB Châteauroux. / LB Châteauroux

Rubén Serrano e Imanol Baz y Carrascal siguen

A pesar del indudable atractivo y la expectación que genera la llegada de una cara nueva y con perfil internacional como la de Kelo, la realidad del terreno de juego dicta que el listón defensivo se encuentra situado a una altura considerable en el vestuario cartagenero. Durante el curso recién concluido, la regularidad colectiva y la solidez del bloque defensivo tuvieron dos nombres propios: Rubén Serrano e Imanol Baz. Ambos centrales formaron la pareja de centrales más habitual y solvente en las alineaciones titulares del Cartagena hasta la llegada de Aridane. En la primera vuelta formaron una dupla inamovible.

Rubén Serrano e Imanol Baz parten, como es lógico por los servicios prestados y el rendimiento inmediato ofrecido el curso pasado, con la vitola de guardianes principales del área albinegra, a la espera de lo que puedan ofrecer tanto Kelo como Luca Lohr. Su rendimiento obliga a cualquier nuevo aspirante a ofrecer un nivel alto si pretende discutirles la titularidad.

El otro jugador que sigue es Carrascal, que estuvo lesionado todo el curso, pero que ya está totalmente recuperado. Veremos si el Cartagena apuesta por él o le da una salida, pero forma parte del equipo y tiene contrato.

Luca Lohr, del FC Cartagena, durante un entrenamiento. / Prensa FC Cartagena

El regreso de Luca Lohr

El diseño de la retaguardia del FC Cartagena para la campaña 2026-2027 no solo se nutre del mercado internacional y de la continuidad del bloque principal; otro jugador va a llegar tras haber dado un paso adelante en su etapa como cedido. Así lo entiende su dirección deportiva. En este sentido, la vuelta a la disciplina albinegra de Luca Lohr, tras cumplir su período de préstamo en el CD Arenteiro, se presenta como un refuerzo extra para el cuerpo técnico. Lohr regresa a la entidad portuaria con la mochila llena de minutos de alta calidad y con la madurez competitiva que solo otorgan las batallas semanales en el grupo I de Primera Federación. En total han sido 34 partidos en las filas del cuadro gallego en este curso 25-26.

Imanol Baz pelea un balón aéreo en el partido contra el Antequera. / Iván Urquízar

Juventud en la zaga

Con la llegada de Grégory Kelo, la continuidad de la pareja de moda formada por Rubén Serrano e Imanol Baz y la reincorporación de un curtido Luca Lohr, la configuración definitiva del centro de la defensa del FC Cartagena presenta un aspecto inmejorable. La dirección deportiva ha conseguido doblar la posición de central puro con cuatro perfiles que guardan características bien diferenciadas y perfectamente complementarias entre sí.

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Un dato interesante son las edades, ya que Gregory Kelo tiene 22 años, Marco Carrascal cuenta con un año más, en abril hizo 23, Luca Lohr cumple 24 en el próximo mes de agosto, y tanto Rubén Serrano como Imanol Baz tienen la misma edad; es más, solo se llevan un día. Serrano cumplirá 26 años el próximo 26 de enero, mientras que su compañero en la zaga lo hará 24 horas después. En definitiva, una línea central defensiva muy joven, pero que entienden en los despachos de la dirección deportiva que está más que preparada para afrontar este curso.