El extremo Ibán Ribeiro, tercer refuerzo del FC Cartagena

El FC Cartagena SAD ha hecho oficial la incorporación de Ibán Ribeiro de Aguiar Miranda (26 años, Sopela, País Vasco) para reforzar la delantera del equipo de cara a la temporada 2026-2027. El extremo vasco, procedente del Juventud Torremolinos, se convierte así en el tercer fichaje del verano albinegro, tras las llegadas ya confirmadas del delantero brasileño Marcelo dos Santos y del central francés Grégory Kelo.

La dirección deportiva que comanda Javi Hernández cierra de este modo una operación que llevaba meses cocinándose y que dota al técnico Íñigo Vélez de una pieza de marcado perfil ofensivo, llamada a corregir las carencias realizadoras que arrastró el ataque albinegro la pasada temporada.

Pese a su juventud, Ribeiro llega al Cartagonova con una hoja de servicios ya curtida en las categorías de bronce y plata del fútbol nacional: más de 220 partidos oficiales, 42 goles y una media en torno a las 6 asistencias por curso a lo largo de su carrera. El extremo de Sopela destaca por su capacidad para desenvolverse en cualquier banda e incluso como referencia ofensiva en el eje del ataque, con un juego marcado por la verticalidad, la velocidad en conducción y el desparpajo en el uno contra uno.

Sus dos últimas temporadas en el Juventud Torremolinos, club al que pertenecía hasta ahora, resumen bien ese rendimiento: en ese bienio, en el que fue pieza indispensable tanto en el histórico ascenso a Primera Federación como en la posterior permanencia en la categoría, firmó un balance de 13 goles y 12 asistencias. En el último ejercicio, ya en Primera RFEF, disputó 38 encuentros con siete dianas y seis pases de gol, registros que ayudaron al conjunto malagueño a certificar la permanencia en la última jornada.

Aunque su desvinculación del Juventud Torremolinos se ha formalizado ahora, el interés del club portuario por Ribeiro venía de atrás. Javi Hernández realizó un seguimiento en directo al jugador a lo largo de la temporada, lo que llevó al club a trasladar una primera propuesta formal a su entorno hace meses. El acuerdo definitivo se alcanzó hace semanas, a la espera de ver como finalizaba la presente campaña. Ahora es oficial.

De la cantera del Danok Bat a la consolidación en Primera RFEF

El recorrido de Ribeiro es el de un futbolista forjado a base de constancia en el norte. Formado en la cantera del Danok Bat de Bilbao, donde firmó una etapa juvenil de 16 goles, debutó en sénior en Tercera Federación con la Cultural de Durango en la 19-20, anotando 7 tantos. Su siguiente parada fue la SD Gernika, con la que logró el ascenso a Segunda Federación.

Ya en esta categoría, dio el salto al Salamanca UDS, donde a las órdenes de Antonio Calderón firmó 8 goles en 32 partidos. Después llegaron el Zamora CF, con 4 dianas y la disputa de un play-off de ascenso, y la SD Formentera, donde repitió buenos números con 7 goles y 6 asistencias. El reencuentro con Calderón se produjo en el Juventud Torremolinos, destino en el que Ribeiro ha vivido sus dos últimos cursos y donde ha dado el salto de calidad que ahora le lleva a Cartagena.

Estirpe futbolística

El nuevo atacante albinegro lleva el fútbol en la sangre. Es hijo de Armando Ribeiro, histórico guardameta que defendió porterías como las del Athletic Club, el Cádiz CF, el Deportivo Alavés y el CD Logroñés, y hermano de Alain Ribeiro, centrocampista que la pasada campaña firmó diez goles en las filas del Pontevedra.

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Tras rubricar su contrato y superar el reconocimiento médico, Ibán Ribeiro iniciará la pretemporada a mediados de juluo a las órdenes de Íñigo Vélez.