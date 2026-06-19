El efecto dominó del posible ascenso del Real Murcia Imperial

El Real Murcia Imperial se juega el todo por el todo. El próximo sábado a las 18:00 horas, el filial grana visita al Club Deportivo Pamplona en el encuentro de vuelta de la gran final del play off de ascenso a la Segunda Federación. Los de la capital del Segura acuden a la trascendental cita con la mínima pero valiosa ventaja del 2-1 cosechado el pasado fin de semana en la Nueva Condomina, donde un estelar Álex Meca se vistió de héroe firmando un doblete y anotando el tanto del triunfo definitivo en el minuto 90 ante más de 5.000 entregados espectadores que no dejaron de alentar.

Para certificar el salto de categoría, al cuadro murcianista le valdrá cualquier victoria o empate en tierras navarras. Sin embargo, los alicientes de este choque trascienden por completo los intereses del conjunto grana. Un éxito del Imperial provocaría de inmediato un espectacular 'efecto dominó' en las diferentes divisiones regionales de la Región de Murcia, liberando plazas que se irían cubriendo en cascada. Así, la gloria del filial valdría por cuatro, provocando las celebraciones de la UD Los Garres, el CD Hoya del Campo y el Villa de Fortuna.

La UD Los Garres, rumbo a Tercera Federación

El primer gran beneficiado de esta carambola institucional sería la Unión Deportiva Los Garres. El conjunto de Las Tejeras ha completado una magnífica campaña en la Preferente Autonómica durante la temporada regular 2025-2026, finalizando en la cuarta posición con 62 puntos, fruto de un meritorio balance de 17 victorias, 11 empates y tan solo 6 derrotas. Los de la pedanía murciana se quedaron empatados a puntos con el San Javier CF, tercer clasificado que amarró el billete directo junto al Alcantarilla FC -campeón con 70 puntos- y al Bullas Deportivo -segundo con 67-. Tras remar durante todo el año y quedarse a las puertas del ascenso directo en el terreno de juego, Los Garres guarda una última bala de oro en la recámara: si el Real Murcia Imperial asciende a Segunda RFEF, dejará una vacante libre en Tercera Federación que corresponderá reglamentariamente al cuadro de Las Tejeras por méritos clasificatorios. El curso pasado se quedó a las puertas, este año sueña con lograrlo.

Un momento del duelo entre el Real Murcia Imperial y el CD Pamplona. / Juan Carlos Caval

La Hoya del Campo sueña con la Preferente

La onda expansiva del éxito grana continuaría su descenso por los peldaños autonómicos hasta detenerse en la Primera Autonómica. En el indomable Grupo II de esta división, el Club Deportivo Hoya del Campo firmó un año de auténtico ensueño. Los de la pedanía de Abarán sumaron la friolera de 65 puntos en sus 30 partidos disputados, merced a un sensacional registro de 20 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, igualando en la cima los números del filial del CD Cieza, que se adjudicó la primera posición por los criterios de desempate. Al verse privado del premio gordo directo por meros detalles particulares, La Hoya del Campo depende ahora del ascenso en cadena. Si Los Garres sube a Tercera, se generará un hueco en la Preferente Autonómica que será reclamado con total justicia por la entidad abaranera.

Los jugadores del Real Murcia Imperial celebrando un gol ante el CD Pamplona. / Juan Carlos Caval

El Villa de Fortuna, último beneficiado

La última gran alegría de esta concatenación de ascensos se trasladaría directamente a la Segunda Autonómica, y el gran afortunado sería el Villa de Fortuna. Encuadrado en el Grupo I de la última categoría regional, el cuadro fortunero cuajó unos registros de mérito a lo largo de la liga regular 2025-2026, firmando 62 puntos en 26 jornadas mediante 19 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas en todo el año. Pese a estos números sobresalientes, la feroz competencia de su grupo le privó de los dos billetes de ascenso directo estipulados originalmente por la FFRM. Sin embargo, el movimiento administrativo iniciado en Pamplona y propagado por Los Garres y La Hoya del Campo acabaría por beneficiar al Villa de Fortuna, que obtendría el premio de subir a Primera Autonómica en los despachos tras haberlo rozado con la punta de los dedos en el campo.

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La resolución final tendrá lugar el sábado en tierras navarras. El Real Murcia Imperial viaja enfocado en hacer valer la renta de la Nueva Condomina y si logra el objetivo, de manera indirecta, le dará una alegría a tres humildes proyectos.