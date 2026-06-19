Dani García seguirá una temporada más en el Lorca Deportiva

Daniel García Barranco (Jerez de la Frontera, 2003), seguirá un año más como jugador del Lorca Deportiva. El mediocentro jerezano, que llegó en el pasado mercado invernal procente del Ourense CF de Primera Federación, fue uno de los jugadores más destacados del plantel blanquiazul en el tramo final de la competición. Anteriormente pasó por el desaparecido San Fernando CD y el filial del Cádiz CF en Segunda Federación. Dani, se formó en las canteras del conjunto amarillo y del Xerez Deportivo.

Dani García se une a los fichajes de Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz y las renovaciones ya anunciadas de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas y Naranjo ya son ya 11 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López a mediados de julio.

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Por otro lado, sigue la afluencia de aficionados en las oficinas del club lorquino para retirar su abono. Ya se ha superado la cifra de 1050 socios.