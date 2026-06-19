Charaf, un refuerzo de lujo para el UCAM Murcia

El UCAM Murcia Club de Fútbol ha hecho oficial la incorporación de Charaf Taoualy Sougdali (Sevilla, 1999) de cara a la temporada 2026-27. El mediapunta llega al conjunto universitario para reforzar la parcela ofensiva, aportando un perfil diferencial y de gran calidad técnica al esquema del equipo.

Con este movimiento, el técnico Checa volverá a contar en sus filas con un futbolista al que ya dirigió en el Xerez CD, donde Charaf fue una pieza clave para lograr el ascenso a Segunda Federación. El atacante sevillano destaca por ser un mediapunta creativo, un excelente asistente y un jugador de segunda línea con llegada desde atrás, virtudes a las que suma habilidad en el regate y capacidad para generar ventajas en espacios reducidos en el último tercio del campo.

Una trayectoria ascendente

Formado en los escalafones inferiores del Sevilla FC —donde llegó a anotar 18 goles en Liga Nacional Juvenil antes de debutar con el Sevilla FC "C" en Tercera Federación—, Charaf pasó posteriormente por el filial del Real Valladolid, el Recreativo de Huelva y el Palencia Cristo Atlético, firmando con estos últimos una destacada campaña de seis goles. Esa misma cifra anotadora la repitió en las filas del Real Jaén CF, siendo fundamental para la permanencia del conjunto jiennense.

Su salto y consolidación en la Segunda Federación se produjo en el San Roque de Lepe, club en el que militó durante dos temporadas disputando un total de 68 encuentros entre Liga, Copa Federación y Copa del Rey. Tras un paso por el Getafe CF “B” en el inicio del curso 2023-24, recaló en el mercado invernal en el Xerez CD.

En el conjunto jerezano mostró una de sus mejores versiones bajo las órdenes de Checa y, ya en la cuarta categoría del fútbol nacional, contribuyó a la holgada permanencia del equipo. Durante la pasada temporada, Charaf mantuvo su gran nivel competitivo al disputar 33 encuentros y convertirse en pieza fundamental del bloque que alcanzó el playoff de ascenso a Primera Federación.

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Charaf llega al UCAM Murcia CF avalado por una trayectoria que supera los 120 partidos en Segunda Federación. Su talento, desequilibrio y experiencia en la categoría lo convierten en un refuerzo de garantías para el nuevo proyecto deportivo de la entidad universitaria.