La cesión de Lucas Farias cierra el puzle del Jimbee 2026-2027

Movimiento definitivo en las oficinas del Jimbee Cartagena. El club cartagenero oficializó la cesión del cierre brasileño Lucas Farias al O Parrulo Ferrol para la próxima temporada 2026-2027. Con este anuncio, el técnico, Duda, y el presidente, Miguel Ángel Jiménez Bosque, terminan de perfilar una plantilla que apuesta de manera decidida por la estabilidad y que apenas presentará variaciones con respecto al curso anterior.

La marcha de Lucas Farias (Natal, Brasil, 2002) responde a una estrategia de futuro compartida por todas las partes. El joven cierre recaló en Cartagena en enero en su primera aventura fuera de su país. Pese a anotar tres goles y dejar destellos de su calidad, la lógica inexperiencia y una tardía adaptación a las exigencias de la Primera División española le han restado el protagonismo deseado. Por ello, el Jimbee ha optado por un préstamo al O Parrulo Ferrol con el objetivo de que el jugador adquiera el rodaje y el peso competitivo necesario en tierras gallegas.

Presentación Lucas Farias / Prensa Jimbee Cartagena

Povea repite cesión

La de Farias no es la única cesión confirmada en las últimas horas. El club cerró también el préstamo por una temporada del ala sevillano Cristian Povea al Sur Seeds El Ejido Futsal, recién ascendido a la máxima categoría. Povea, que ya brilló el curso pasado cedido en el Alzira anotando 9 goles, continuará su progresión en Almería. Estas dos salidas en forma de préstamo se suman a la única baja definitiva del equipo: la de Jesús Izquierdo. El eterno capitán ha decidido colgar las zapatillas tras una trayectoria intachable, aunque no se desvinculará de la entidad, ya que pasará de forma inmediata a integrarse dentro de la estructura interna del club.

Dos caras nuevas

Con la renovación total del bloque, el primer equipo cartagenero afrontará el curso 2026-2027 con catorce licencias federativas y tan solo dos caras nuevas, destinadas a apuntalar posiciones clave.

La gran incorporación del verano es el argentino Agustín Plaza, un cierre de plenas garantías que llega procedente del Servigroup Peñíscola y firma por tres temporadas (hasta el verano de 2029). Subcampeón del mundo con la albiceleste en Uzbekistán 2024, Plaza llega para asumir el rol defensivo y el carácter competitivo que deja vacante Jesús Izquierdo.

Jesús Izquierdo se seca las lágrimas en presencia de Miguel Ángel Jiménez Bosque, presidente del Jimbee Cartagena / Jimbee Cartagena

La segunda novedad bajo las órdenes de Duda será el jovencísimo portero internacional brasileño David Allan. Aunque contará con ficha del filial, Allan será un refuerzo de lujo para el primer equipo en el arranque del campeonato, ayudando a proteger la meta cartagenera mientras Chemi culmina la fase final de su recuperación durante los primeros meses de competición regular.

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La obsesión de la regularidad

Con los deberes hechos y la persiana del mercado prácticamente bajada, el Jimbee Cartagena ya mira al nuevo curso. Ante un calendario sin competición europea y sin la disputa de la Supercopa, y con la desaparición de la Copa del Rey, los esfuerzos de la plantilla se concentrarán de forma obsesiva en dos frentes: la Copa de España y, por encima de todo, hacer una liga más regular, más aun con el cambio de formato que sufrirá la competición a partir de septiembre.