El UCAM Murcia CB asegura a su capitán Jonah Radebaugh hasta 2029

El UCAM Murcia CB se ha asegurado a su capitán hasta 2029. Jonah Radebaugh, que tenía contrato para la campaña 2026-2027, ha renovado por dos más, hasta 2029, ampliando su compromiso con una entidad universitaria a la que llegó a mitad del curso 2023-2024 procedente del Galatasaray turco.

Radebaugh se ha convertido en uno de los ídolos de la afición por su compromiso y entrega, además de saber también asumir un rol secundario en los momentos en los que Dylan Ennis ha estado a su mayor nivel deportivo. Pero cuando el equipo ha necesitado más de él, como ha ocurrido esta temporada tras la lesión del canadiense, ha dado un paso al frente para liderar a sus compañeros.

En el curso recién finalizado, el escolta de 29 años de edad ha promediado en Liga ACB 8,6 puntos, 3,1 rebotes y 2,1 asistencias en una media de 21:25 minutos en los 34 partidos que ha disputado. Desde que llegó a Murcia hace tres temporadas, solo se ha perdido un encuentro por lesión, este curso en la novena jornada, un hecho que pone en valor también su podería físico.

Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, frente a Juani Marcos en el segundo partido de play off ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

Sus mejores actuaciones personales las firmó en los triunfos en Manresa y en casa contra el Girona, donde alcanzó los 20 puntos en cada uno de ellos. Pero si por algo ha destacado en su trayectoria en Murcia el jugador de Denver es por su aportación defensiva, donde se ha convertido en fundamental. Todo ello supo reconocerlo la afición cuando el escolta, a un minuto del final, fue sustituido por Sito Alonso en la derrota en el último partido del play off ante el Barça. Toda el público, en pie, tributó al escolta una de las ovaciones más prolongadas de la campaña.

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Además, ha dado la razón tanto a Alejandro Gómez como a Nemanja Radovic, quienes el pasado verano, cuando el montenegrino abandonó la plantilla para irse a Taiwán, coincidieron en que era el jugador más apropiado para asumir la capitanía. «Es quien mejor predica con el ejemplo», afirman desde el club. Por ello, Radebaugh es respetado por sus compañeros. Cuando él habla, todos escuchan. Además, está muy identificado con la filosofía de una entidad con la que ya tuvo sus primeros contactos cuando fue cortado en la temporada 2022-2023 por el Valencia Basket y se marchó al Galatasaray. El UCAM intentó en ese momento hacerse con sus servicios, pero la cantidad económica que le ofrecieron los turcos estaba muy por encima de las posibilidades de los universitarios. Pero aquella conversación una noche hasta altas horas de la madrugada con Sito Alonso y Alejandro Gómez se le quedó marcada. Meses después, cuando Thad McFadden decidió salir para irse al Zaragoza, el club volvió a marcar el teléfono móvil de Radebuagh. Y él, que no se había adaptado bien a la vida en Turquía, hizo las maletas para venir a Murcia, de donde «no quiero salir mientras que aquí estén Sito y Alejandro», dijo recientemente en rueda de prensa. Por ello no ha dudado en renovar hasta 2029.