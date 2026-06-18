El Real Murcia vuelve a caer en concurso de acreedores

Ni 24 horas tardó el Juzgado de lo Mercantil en pronunciarse sobre la petición de concurso necesario del Real Murcia. Y como se esperaba no hubo sorpresa. Como si todo estuviera ya perfilado desde hace unos días -los granas llevaban tanteando a la jueza desde hace una semana-, no hizo falta ni reflexión. El Mercantil autorizó al Real Murcia allanarse a la petición de concurso necesario del Málaga, pero concedió a los granas ciertos privilegios de cara al proceso concursal. Como se pretendía desde Nueva Condomina, Felipe Moreno se salva de la quema y podrá mantenerse al frente de la gestión.

Un concurso necesario va acompañado de la suspensión de las funciones del administrador, quedando todo en manos de un administrador concursal. Pero la ley se abre a una excepción, y por ella ha optado María Dolores de las Heras, que se convierte una vez más en el ángel de la guarda de los granas.

El Mercantil aceptó atender la petición del Real Murcia. Aunque los granas se allanaban al concurso necesario, pedían a la jueza que permitiera al Consejo de Administración mantener sus facultades, pudiendo Felipe Moreno seguir al frente de la gestión supervisado por un administrador concursal. Pese al escrito de oposición del Málaga, que ya ha anunciado que recurrirá, la jueza atendió la petición grana y el club irá a concurso, pero con el cordobés al frente de todas las operaciones.

Felipe Moreno muestra los certificados con Hacienda y la Seguridad Social en 2024 / Pepe Valero

Según la nota de prensa emitida por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Murcia, la decisión se tomó porque se ha apreciado "la concurrencia de los presupuestos legales de insolvencia exigidos por la Ley Concursal, tras el allanamiento de la propia entidad a las solicitudes presentadas por varios acreedores".

El auto recuerda que las peticiones de concurso fueron formuladas por el Málaga Club de Fútbol SAD y el RCD Mallorca SAD, y que conforme al Texto Refundido de la Ley Concursal, esta circunstancia determina el carácter necesario del procedimiento y que resulta "suficientemente acreditada la concurrencia del presupuesto objetivo de insolvencia".

La magistrada acordó que el club, en este caso Felipe Moreno como máximo accionista, "conserve sus facultades de administración y disposición sobre la masa activa, aunque sometidas a la intervención de la administración concursal. La resolución recuerda que la suspensión de facultades constituye la regla general en los concursos necesarios, pero añade que el legislador permite una solución flexible cuando el interés del concurso aconseje mantener al deudor en la gestión, bajo fiscalización de la administración concursal".

Felipe Moreno durante un encuentro con los medios de comunicación en Nueva Condomina. / Juan Carlos Caval

La jueza ha valorado para su decisión que "la entidad deportiva mantiene su actividad ordinaria, cuenta con una estructura laboral de 97 trabajadores y debe afrontar decisiones vinculadas a la temporada 2026-2027", y añade que "tiene compromisos deportivos, federativos, administrativos y comerciales que requieren continuidad de gestión".

Uno de los argumentos que esgrimió el club para acogerse a la petición de concurso necesario es que "los ingresos comunicados por la entidad habrían pasado de una previsión inicial de 5.577.645 euros a 8.468.734,19 euros" la pasada temporada, y que por ello existe "una capacidad de generación ordinaria de recursos que debe preservarse en interés del concurso y de los acreedores".

Asimismo, María Dolores de las Heras ha tenido en cuenta en su decisión "la previsión de presentación de una propuesta de convenio acompañada de un plan de pagos y de viabilidad, así como el informe favorable emitido por el experto en reestructuración designado en otro procedimiento. En este sentido, considera que cuando existe una perspectiva real de convenio resulta conveniente que el procedimiento preserve la continuidad operativa de la empresa".

El consejo de administración del Real Murcia durante una junta de accionistas. / Israel Sánchez

Posible afectación a la Ciudad Deportiva

Por la situación actual, la magistrada ha considerado que en estos momentos "la sustitución inmediata del órgano de administración podría generar más perjuicios que beneficios para la masa activa. Entre los riesgos que pretende evitar menciona la paralización o ralentización de decisiones deportivas y empresariales imprescindibles para la temporada 2026-2027" como "la pérdida de oportunidades de contratación, patrocinio, negociación federativa o gestión de plantilla, así como una posible afectación a las actuaciones iniciadas con el ayuntamiento de Murcia en relación con el proyecto de Ciudad Deportiva", ya que la ley limita y mucho los contratos de las administraciones públicas con empresas concursadas, como es este caso.

La resolución concluye que la intervención de facultades permitirá "mantener la continuidad de la actividad ordinaria, preservar el valor de la unidad productiva y de la marca deportiva, y favorecer la presentación de una propuesta de convenio viable, garantizando al mismo tiempo el control de la administración concursal sobre los actos de especial trascendencia económica".

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El auto también designa como administración concursal a ASEPROEM Concursal SLP y abre la fase común del concurso, llamando a los acreedores para que comuniquen sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes desde la publicación de la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado.