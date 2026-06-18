Kitesurf
Dos platas en el circuito mundial para la alcazareña Claudia León
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La rider alcazareña Claudia León se proclamó subcampeona de la prestigiosa prueba de la GKA Freestyle Kite World Cup celebrada en la isla de Borkum, en Alemania, donde subió al podio por segunda prueba consecutiva después deslumbrar en las costas de Nuevo Nayarit, en México, donde también se alzó con una plata. En tierras alemanas, sin apenas tiempo para la aclimatación y descanso, León compitió contra la élite absoluta de la disciplina de kitesurf, entrando en la final de una prueba marcada por la condiciones meteorológicas, con vientos variables y un oleaje rudo que le llevaron a lograr la segunda posición en la general.
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