Juani Marcos, de esperar sitio en el Barça al protagonismo del UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB no tiene la intención de pasar de puntillas por el mercado de fichajes después de firmar los mejores números de su historia en la Liga Endesa. Quiere dar continuidad al crecimiento de las últimas temporadas, por lo que trabaja desde hace meses, como viene siendo habitual, en nuevos movimientos en el mercado que puedan permitirle elevar el nivel de una plantilla que volverá a competir con la intención de pelear de nuevo por ganarse un hueco en las grandes citas. Y uno de los nombres que está en su agenda es el de Juani Marcos.

El base argentino, a punto de cumplir los 26 años y de 1’90 metros de estatura, es el objetivo que interesa al UCAM Murcia, tal y como publicó este miércoles el periodista Xavi Ballesteros en el diario L’Esportiu de Catalunya. No obstante, la operación no es sencilla. El club murciano se encuentra atento a la situación del jugador, pero para que se produzca algún movimiento antes deberá resolver su futuro con el Barça. Y es que, según pudo conocer esta Redacción, la intención pasa por poder incorporar al base en caso de que se desvincule del conjunto azulgrana.

Desde el Palacio solo verían factible su llegada a través de esta vía, descartando una posible cesión si Juani Marcos, que finaliza contrato en 2027, amplía su compromiso con el Barça y posteriormente buscase un nuevo destino para jugar a préstamo. Este escenario, según ha podido conocer este medio, no se contemplaría por el club murciano para buscar su contratación. Sin embargo, no se producirá todavía ningún movimiento, ya que el Barça arranca esta noche en el Roig Arena (20.00 horas, DAZN) las finales por el título de la ACB ante el Valencia Basket. Por lo que no habrá novedades hasta que no concluya de manera oficial la temporada.

Juani Marcos, del UCAM Murcia, durante el primer partido de cuartos de final en el Palacio. / ACB Photo/JMCasares

Hay varios equipos de la ACB que se han interesado por el futuro del base, además del propio UCAM, pero Murcia puede ser un destino propicio para recalar y poder relanzar la carrera de un Juani Marcos que llegó al filial del Barça en 2019, tras brillar en el Mundial sub-19. El argentino conoce la Liga Endesa, tras dos años como cedido en el Bàsquet Girona, y todavía tiene margen de crecimiento.

Después de una temporada con un rol secundario en una plantilla azulgrana construida para competir por todos los títulos y repleta de altibajos, el argentino aparece como una oportunidad para un UCAM Murcia que busca dirección y ritmo en una posición clave.

Y es que Juani Marcos sería el complemento a un David DeJulius que todo apunta a que continuará un año más en Murcia. De hecho, la lesión del norteamericano, al sufrir la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho en el segundo partido de cuartos de final ante el Barça, le daría todos los galones al argentino durante la pretemporada y el inicio de un nuevo curso en el que DeJulius tratará de recuperar otra vez sensaciones durante su puesta a punto tras una lesión que le mantendrá de baja unos tres meses. Por lo que se incorporaría de manera progresiva durante la preparación veraniega.

Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, defendiendo a Juani Marcos en el play off. / ACB Photo/JMCasares

Para entonces, Marcos debería haber resuelto su futuro con un Barça del que se espera una gran reestructuración durante el verano. Ya se conoce que su entrenador Xavi Pascual no continuará la próxima temporada, ocurra lo que ocurra en la final de la ACB frente al Valencia Basket, mientras que en la posición de base tanto Tomas Satoransky como Nico Laprovittola acaban contrato este año y los planes de ambos para el próximo curso aún están en el aire. Por lo tanto, tan solo Juani Marcos y Juan Núñez tienen un compromiso asegurado con la entidad azulgrana hasta 2027.

Así pues, el Barça irá al mercado dispuesto a rediseñar su dirección de juego. Un plan que podría relegar a Marcos de nuevo a un papel secundario, y de ahí a tener que buscar una salida, pese a sus buenas actuaciones durante unas eliminatorias que han llevado a los azulgranas hasta la final por el título tras eliminar al UCAM y a La Laguna Tenerife.

Juani Marcos, del Barça, ante Michael Forres, del UCAM Murcia. / ACB Photo/JMCasares

De hecho, Juani Marcos fue una de las claves en los cuartos de final ante los universitarios. Su intensidad, buena lectura de juego, velocidad y amenaza desde el triple, sorprendió especialmente en el Palacio durante los primeros compases de un primer partido que acabó adjudicándose el equipo de Xavi Pascual. El argentino finalizó ese duelo con 10 puntos, 5 rebotes y una asistencia.

Una fórmula distinta a la de Campazzo

Un escenario que podría convertirse en su nueva casa en los próximos meses en una operación que recuerda a la de Facundo Campazzo. De hecho, el representante de Marcos es Claudio Villanueva, que también representaba al jugador del Real Madrid cuando llegó al UCAM Murcia en 2015 y mantiene una buena sintonía con la entidad murciana. Las dos temporadas de Campazzo en la capital del Segura, donde llegó con una edad similar a los 24 años, le permitieron relanzar su carrera y demostrar que tenía hueco en la máxima competición. Sin embargo, en el caso del jugador de Córdoba, llegó a Murcia como cedido por el Real Madrid tanto en 2015 como en 2016, ocupando plaza de extracomunitario. Algo que no sucede en el caso de Marcos, de Rosario, que cuenta con pasaporte italiano y su llegada no estaría relacionada con una cesión.

Facundo Campazzo en el Teatro Romea durante su estancia en Murcia en 2016. / Miriam Ruiz

En tan solo dos años, Campazzo, se convirtió en el máximo asistente de la historia en la ACB del UCAM Murcia (380), un registro que todavía ostenta, y posteriormente asumió las riendas del conjunto blanco, con un paréntesis durante su paso por la NBA y Serbia, hasta ahora. Un aval que puede ayudar a convencer a Juani Marcos a la hora de tomar su decisión y desarrollar todo su potencial en Murcia como otros tantos jugadores han conseguido hacer en los últimos años.

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El argentino, que tiene un perfil de jugador 'combo', es decir que puede alternar las posiciones de base y escolta, ocuparía el lugar en la plantilla de un Michael Forrest que finaliza contrato. Además, el UCAM Murcia también se encuentra tras los pasos del exterior Souley Boum para reforzar también esta posición junto a la esperada continuidad de David DeJulius.