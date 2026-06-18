Fútbol
El FC Cartagena apuntala su defensa con Grégory Kelo
El club albinegro firma al joven central que llega procedente del Chateauroux de la tercera categoría francesa
El FC Cartagena ha hecho oficial la incorporación de un nuevo refuerzo para la plantilla de la temporada 2026-2027. Se trata de Grégory Kelo, un prometedor defensa central de 22 años procedente del Châteauroux francés, que llega al club albinegro para aportar centímetros, contundencia y juventud a la línea defensiva.
Nacido en Sèvres (Francia) y de ascendencia franco-congoleña, Kelo viene de firmar una campaña de crecimiento en el fútbol galo. Durante el último curso, el zaguero disputó 16 partidos oficiales en la Ligue 3 (Championnat National), consolidándose como una pieza fija e indiscutible en las alineaciones titulares durante toda la segunda vuelta del campeonato.
Su rendimiento en el Châteauroux, club en el que se convirtió en el jefe de la zaga, confirma su madurez competitiva a pesar de su juventud, llamando la atención de la dirección deportiva albinegra para dar el salto a la competición española. Así lo entienden en las oficinas del Estadio Cartagonova.
Ficha:
•Nombre completo: Grégory Kelo
•Edad: 22 años (Sèvres, Francia)
•Posición: Defensa central
•Nacionalidad: Franco-congoleña
•Estatura: 1,90 metros
•Club de procedencia: Châteauroux (Ligue 3, Francia)
Un perfil de envergadura para el cuadro portuario
El principal argumento futbolístico de Grégory Kelo reside en su imponente físico. Con sus 1,90 metros de estatura, el nuevo zaguero del conjunto cartagenero destaca como un futbolista dominante en el juego aéreo, una cualidad vital para la solvencia defensiva. Además de su fortaleza en los duelos individuales, los informes técnicos resaltan su gran margen de proyección.
Su trayectoria formativa cuenta con recorrido internacional. Kelo se formó en la prestigiosa cantera del Clermont, para posteriormente sumar experiencias en el Ternana italiano y en el Metz francés, antes de asentarse definitivamente en el centro de la defensa del Châteauroux.
El futbolista tiene previsto pasar el pertinente reconocimiento médico en las próximas horas. Una vez superado el trámite, firmará su contrato con el cuadro albinegro.
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