ElPozo, obligado a reaccionar tras dejar escapar el primer punto

ElPozo Murcia luchará hoy por regresar de Barcelona con la serie empatada. Tuvo en sus manos hacerse con el primer punto, pero dejó escapar la oportunidad. El Barça no falló en los lanzamientos de penaltis e igualó un 1-4 en contra en la segunda parte para ponerse por delante en la eliminatoria. Los de Josan González tienen hoy el segundo partido antes de volver a Murcia. El encuentro se podrá seguir a través de Teledeporte, a partir de las 21.00 horas.

El cuadro murciano no supo ganar el primer partido, o al menos esa la sensación que dejó. Porque por mucho que el rival que tengas enfrente sea el Barcelona, desperdiciar un 1-4 en menos de diez minutos no es tarea sencilla. Y, sobre todo, cuando a falta de dos minutos volvieron a ponerse con dos goles de renta tras el tanto de Gadeia. El conjunto de Josan González no supo defender al portero-jugador de los blaugranas, que terminaron por gestar una igualada épica para mandar el partido a la prórroga.

Lanzamiento del último penalti entre el Barça y ElPozo. Dispara Rafa Santos y para Didac / Valentí Enrich/Sport

En el tiempo extra, tampoco se vio a un ElPozo mordedor. Ya con las bajas de Marcel y Ricardinho, su rotación quedó muy mermada. Lo intentó, pero los nervios y el desgaste le jugaron una mala pasada, estando imprecisos en los pases y muy poco acertados. En la tanda de penaltis, volvió a repetirse lo mismo que durante el tiempo reglamentario: el Barcelona acabó remontando. ElPozo Murcia se puso 1-2 en el marcador, con dos penaltis fallados por parte de los culés. Pero una vez más, el cuadro murciano volvió a no estar a la altura, fallando el resto de sus lanzamientos, mientras que el rival no perdonó.

Para este encuentro, ambos equipos presentan bajas importantes, sobre todo ElPozo Murcia. El combinado de Javi Rodríguez no podrá contar con Pito, después de que viese la roja directa en el primer encuentro a los pocos minutos del comienzo. Los murcianos contarán con dos ausencias de notable calibre como son Marcel y Ricardinho, ya que ambos salieron lesionados del primer choque. Incluso hay dudas de que puedan volver a jugar esta temporada. Josan González tendrá que apañárselas con los chavales del filial que han acompañado a la expedición, como son Miguel Palacios y Meseguer.

Josan González habló en rueda de prensa tras el encuentro y fue claro. «Es una oportunidad perdida por completo en un partido muy importante. Yo pensaba que el gol de Gadeia, para el 3-5, iba a ser determinante, pero una vez más le hemos tenido miedo a ganar. Igual pasó en los penaltis, fallando tres. Es una oportunidad perdida, pero el jueves -hoy para el lector- iremos a competir con los que tengamos y a demostrar nuestra identidad», mencionó el técnico.

Bebe, en el primer partido de la final de la liga en el Palau Blaugrana / Valentí Enrich/Sport

Josan González: "Lo que ha hecho mal es no saber ganar"

«Lo que el equipo ha hecho bien ha sido defenderse ante todas las armas que tiene el Barça. Lo que ha hecho mal es no saber ganar. Para mí hemos tenido un poco de pánico a ganar; insisto en ese final de partido con 3-5 a nuestro favor. No hemos tenido bola en esos últimos minutos y eso también lo hemos hecho mal», comentó Josan González.

El Barcelona es el que tiene en su mano marcharse a Murcia con el trabajo casi terminado. Si los de Javi Rodríguez logran sumar el tercer punto, estarán a una sola victoria de proclamarse campeones de liga. Deben estar atentos porque si ElPozo fue capaz de someterlos hasta el último instante, hoy saben que saldrá con mucha más hambre para llegar al tercero el próximo martes en Murcia con la serie empatada.

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