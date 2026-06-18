ElPozo Murcia pierde ante el Barça y se complica la pelea por el título

ElPozo Murcia cayó por segunda vez ante el Barça (6-1). Todo parecía que empezaba bien para los murcianos, cuando se adelantaron en el marcador, pero todo quedó en un espejismo. El conjunto azulgrana cogió las riendas del partido y dio un recital. Touré, con un póker, dejó tocados a los murcianos, y Sergio González y Adolfo lo remataron. Josan González no supo qué hacer para recortar distancias durante los 40 minutos. A ElPozo Murcia se le pone muy cuesta arriba la final y se agarra a mostrar otra versión en el Palacio de los Deportes para darle la vuelta a la eliminatoria y forzar el quinto partido, aunque es bastante complicado.

El futuro de la eliminatoria estaba en este segundo encuentro. ElPozo Murcia, que presentaba las bajas de Marcel y Ricardinho, tenía que dar más del 100% para igualar la eliminatoria si no quería que se le pusiera muy cuesta arriba. Una victoria para el Barcelona sería poner el 2-0 y situarse a un solo paso de alzarse con el título. Los de Josan González regresaban al Palau Blaugrana con la intención de vengarse por lo del primer encuentro, donde cayeron en los penaltis, y volver a meterse en la eliminatoria.

La cosa empezó bien, con un ElPozo Murcia con posesión. Antes del arranque del choque, Josan hizo un cambio bajo palos y metió a Henrique, lo que le proporcionó más control de balón. Llegaron las primeras ocasiones para ambos conjuntos, pero fallaron en la definición y no consiguieron estrenar el marcador.

Ficha técnica Barça: Didac, Erick, Catela, Touré y Sergio González -cinco inicial-; Martel, Antonio, Adolfo, Gauna, Joao Víctor, Pacheco y Mathues. ElPozo: Henrique, Rafa Santos, Gadeia, David Álvarez y Dener -cinco inicial-; Meseguer, Miguel Palacios, Ligeiro, Adrián Rivera y Ricardo Mayor. Goles: 0-1. Min. 9: Martel, en propia puerta. 1-1. Min. 15: Touré. 2-1. Min. 15: Torué. 3-1. Min. 18: Touré. 4-1. Min. 22: Touré. 5-1. Min. 36: Sergio González. 6-1. Min. 39: Adolfo. Árbitros: Jorge González y Luis M. Sánchez. Amarilla para Bebe y Joao Víctor. Cancha: Palau Blaugrana. 4.700 espectadores.

Antes de pasar el ecuador del primer tiempo, la historia del primer partido se volvió a repetir: ElPozo Murcia golpeó primero. Ligeiro mandó un balón alto desde su campo, directo a la cabeza de Rafa Santos. El pívot brasileño, en lugar de buscar el remate con la cabeza, decidió peinarla para Bebe, que entraba al segundo palo. Martel leyó las intenciones de Rafa Santos, pero en su intento de despejar, acabó metiendo el balón en su propia portería.

El meta Henrique, novedad en la portería de ElPozo, se lanza a los pies de Adolfo / Dani Barbeito/Sport

Los murcianos se crecieron con el primer tanto, pero no podían olvidarse de que enfrente tenían a un Barcelona que ya fue capaz de remontar un 1-4. De hecho, al cuarto de hora de partido y en menos de diez segundos, Touré puso a los suyos por delante con dos tantos. El primero fue un latigazo desde la frontal del área, y el segundo, un balón rechazado que remató desde la mitad de pista, aprovechando que Henrique había salido de su posición.

Se le volvía a poner el partido cuesta arriba a ElPozo. Lo único que mantenía tranquilo a Josan González era que solo había un gol de distancia. Sin embargo, la debilidad defensiva de los murcianos propició el golpe certero de los blaugranas. Otra vez Touré, que por el costado zurdo esquivó a Ricardo Mayor y a Meseguer, acabó definiendo por debajo de las piernas de Henrique. El jugador culé firmó un ‘hat-trick’ antes del descanso y dejó a los murcianos contra las cuerdas para el segundo asalto.

Las cosas ya estaban yendo mal para ElPozo Murcia, pero lo que nadie se imaginaba era que se iban a poner peor en el comienzo del segundo periodo. El Barcelona dejó clara su superioridad anotando el cuarto gol y poniéndose a tres de distancia. Matheus, con una jugada ‘maradoniana’, abrió para Touré, que arrastró el balón sobre Henrique y anotó a placer.

Adri Rivera intenta abortar un ataque del Barça en el segundo partido de la final de la liga que disputa ElPozo Murcia / Dani Barbeito/Sport

La versión que estaba dando ElPozo era mala, sobre todo después del último gol culé. Se estaba viendo a un equipo sin ideas, que dejaba que el Barça tocase a su antojo y manejase el control de la pelota. Parecía que no les importaba recortar distancias y amagar con el empate.

Cuando restaban siete minutos para el final de este segundo encuentro de la final, Josan González decidió poner juego de cinco, algo que no le había funcionado a lo largo de los play off. Y en este encuentro no iba a ser menos. Antes de que ElPozo pudiera poner el 4-2, los de Javi Rodríguez consiguieron hacer el quinto por mediación de Sergio González.

Insistencia con el portero jugador

El partido estaba prácticamente sentenciado, pero ElPozo no se iba a rendir y siguió insistiendo con el portero jugador. Pero una vez más, ese intento de superioridad le acabó pasando factura. Adolfo le robó la bola a los murcianos y definió a la perfección ante dos jugadores rivales que defendían la portería.

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El encuentro llegó a su final y el Barça dio un paso de gigante para alzarse con el título de liga. ElPozo Murcia, por su parte, tendrá que trabajar duro estos días y corregir todos los errores cometidos en estos dos partidos para intentar darle la vuelta en el Palacio de los Deportes de Murcia. La próxima cita, el martes 23 a las siete y media de la tarde.