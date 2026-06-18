Fútbol
Comienzan las obras en el Centenario El Rubial de Águilas
Las obra han permitido conocer cómo se construyeron los muros perimetrales del campo hace cien años
No se van a acometer los trabajos más importantes y de más envergadura que necesita el Centenario El Rubial por falta de tiempo, pero sí se ha comenzado a trabajar en la mejora de las instalaciones del Águilas FC de cara a su estreno en Primera RFEF, sobre todo para darle más aforo. Los primeros trabajos se están realizando en el antepalco, en donde se va a ampliar para tener más capacidad y más comodidad en esa zona. Las obras han permitido conocer cómo se construyó el muro perimetral de El Rubial hace más de 100 años, con una edificación a base de piedras, y una de esas centenarias pasará a una vitrina en el Museo del Fútbol Aguileño, construcción que quedará intacta puesto que el muro no se va a tocar.
La siguiente fase de las obras de ampliación del centenario estadio será más importante, puesto que será en la pared de Levante, junto a la entrada al campo de fútbol. La obra comenzará el lunes derribando la pared y trasladándose 16 metros hacia la rambla de El Rubial. En ese espacio se va a instalar una grada que dará una capacidad total a El Rubial de unas 4.000 personas sentadas.
Son de momento los trabajos más inmediatos que se están realizando por su envergadura, pero se van a acometer otros para adaptar el centenario estadio a las exigencias de la Primera Federación.
Javi Castedo y Héctor Martínez también siguen
En cuanto a lo deportivo, el club costero ha confirmado la continuidad del extremo Javi Castedo y el lateral zurdo Héctor Martínez. Ambos pertenecían a la disciplina del equipo en la temporada 24-25, pero salieron a otros equipos en la campaña que acaba de finalizar, el segundo al Torremolinos de Primera Federación, y el primero al Estepona. En el mercado de invierno volvieron al Centenario El Rubial, convirtiéndose en jugadores habituales e importantes en los equipos titulares de Adrián Hernández. Javi Castedo, tanto en la primera temporada como en la segunda vuelta, también ha aportado goles, sumando en esta campaña y media como blanquiazul 14 dianas.
Con la continuidad de Castedo y Héctor Martínez, los costeros disponen de seis jugadores. En defensa Héctor Martínez y Adri Pérez; en el centro del campo, Mario Abenza y Yasser; y en ataque, Javi Castedo con Chris Martínez. Los siguientes que van a renovar, puesto que no tenían contrato, pero sí van a continuar en el equipo, serán Antonio Sánchez, Johan Terranova, José Mas y el portero Salcedo.
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