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Comienzan las obras en el Centenario El Rubial de Águilas

Las obra han permitido conocer cómo se construyeron los muros perimetrales del campo hace cien años

Obras en el campo Centenario El Rubial de Águilas

Obras en el campo Centenario El Rubial de Águilas / Jaime Zaragoza

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Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

No se van a acometer los trabajos más importantes y de más envergadura que necesita el Centenario El Rubial por falta de tiempo, pero sí se ha comenzado a trabajar en la mejora de las instalaciones del Águilas FC de cara a su estreno en Primera RFEF, sobre todo para darle más aforo. Los primeros trabajos se están realizando en el antepalco, en donde se va a ampliar para tener más capacidad y más comodidad en esa zona. Las obras han permitido conocer cómo se construyó el muro perimetral de El Rubial hace más de 100 años, con una edificación a base de piedras, y una de esas centenarias pasará a una vitrina en el Museo del Fútbol Aguileño, construcción que quedará intacta puesto que el muro no se va a tocar.

El muro perimetral que se construyó hace cien años en El Rubial

El muro perimetral que se construyó hace cien años en El Rubial / Jaime Zaragoza

La siguiente fase de las obras de ampliación del centenario estadio será más importante, puesto que será en la pared de Levante, junto a la entrada al campo de fútbol. La obra comenzará el lunes derribando la pared y trasladándose 16 metros hacia la rambla de El Rubial. En ese espacio se va a instalar una grada que dará una capacidad total a El Rubial de unas 4.000 personas sentadas.

Son de momento los trabajos más inmediatos que se están realizando por su envergadura, pero se van a acometer otros para adaptar el centenario estadio a las exigencias de la Primera Federación.

Javi Castedo y Héctor Martínez también siguen

En cuanto a lo deportivo, el club costero ha confirmado la continuidad del extremo Javi Castedo y el lateral zurdo Héctor Martínez. Ambos pertenecían a la disciplina del equipo en la temporada 24-25, pero salieron a otros equipos en la campaña que acaba de finalizar, el segundo al Torremolinos de Primera Federación, y el primero al Estepona. En el mercado de invierno volvieron al Centenario El Rubial, convirtiéndose en jugadores habituales e importantes en los equipos titulares de Adrián Hernández. Javi Castedo, tanto en la primera temporada como en la segunda vuelta, también ha aportado goles, sumando en esta campaña y media como blanquiazul 14 dianas.

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Con la continuidad de Castedo y Héctor Martínez, los costeros disponen de seis jugadores. En defensa Héctor Martínez y Adri Pérez; en el centro del campo, Mario Abenza y Yasser; y en ataque, Javi Castedo con Chris Martínez. Los siguientes que van a renovar, puesto que no tenían contrato, pero sí van a continuar en el equipo, serán Antonio Sánchez, Johan Terranova, José Mas y el portero Salcedo.

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