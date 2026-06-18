De Blasis y promesas de pago para iniciar el proyecto del FC Cartagena

Enigmático, pero sonriente y confiado entró Alejandro Arribas a la sala de prensa del Cartagonova ayer miércoles. Una sala de prensa más poblada de lo normal y sedienta de explicaciones del presidente del FC Cartagena. Antes de abrir el turno de preguntas, Arribas dio las gracias a todas aquellas personas que, de una u otra forma, le han ayudado a terminar su temporada de entrada en la entidad, antes de abrir la puerta del próximo curso.

"Gracias a los empleados del club por una labor magnífica desde que entramos. A los proveedores, que son fundamentales para la supervivencia del club. A las empresas que han seguido con nosotros y que esperamos que sigan", expresó. No se quedaron al margen los jugadores. "Han sido meses muy buenos deportivamente. Una pena no haber cogido las riendas antes, porque habríamos entrado holgadamente en play off", aseguró.

Cortina de humo

Tenía preparada el madrileño una gran noticia: la renovación de Pablo de Blasis por un año más. "Hablé con él por teléfono y sigue un año más con nosotros con la condición de que la próxima semana hagamos los pagos a AFE", anunció. Muy oportuno para centrar el foco de su comparecencia en un aspecto positivo como es la continuidad del argentino y para dar un empujón a una campaña de abonados que cuenta ya, según el exjugador, con más de 400 abonados en dos días.

No pudo ofrecer más en materia de fichajes o renovaciones. "Nacho tiene la oferta sobre la mesa. Está en sus manos si continúa con nosotros. También queremos renovar a Rahmani, pero ha hecho una gran segunda vuelta. Ojalá siga con nosotros", comentó sobre otros nombres importantes de la última plantilla.

Pablo de Blasis posa con la camiseta del FC Cartagena en su presentación. / Iván Urquízar

A la espera de AFE

Pronto apareció, como no podía ser de otra manera, el tema de los impagos a futbolistas. El club debe unos 500.000 euros que debe pagar antes del 30 de junio. "Cuando entramos en enero, había una mensualidad de retraso que no nos correspondía. Aún así, la pagamos. Y había muchos otros compromisos que no eran nuestros pero que había que atender", comenzó justificando el presidente para evitar explicar por qué se debe dinero a jugadores.

"Estamos esperando a que la AFE nos confirme exactamente, después de nuestras alegaciones, la cifra que hay que abonar por cada denuncia y...ada más", expresó. Quiso desvelar que "no todos los jugadores han denunciado", como el caso de Jean Jules en la primera plantilla, que devuelve así al club la confianza que depositó en él el pasado invierno.

Alejandro Arribas, durante la rueda de prensa en el estadio Cartagonova. / | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

"Dos jugadores cedidos fuera del club tampoco han denunciado", se refirió a Luca Lohr y Pablo Moyá, con sus propios problemas de impagos en el Arenteiro. "La semana que viene conoceremos las cifras a abonar, procederemos y se quedará todo resuelto", quiso zanjar Arribas.

Una vía de escape que dará más tiempo al club en el abono de sus impagos la proporciona la propia AFE. El descenso administrativo, contemplado en la normativa de AFEy RFEF, se puede salvar abonando únicamente los pagos correspondientes a abril y mayo de los tres que debe la entidad. Es por eso por lo que el presidente afirma que "el club no va a descender" y que "eso es inviable".

Posible venta

Otro de los puntos calientes de la comparecencia del presidente fue la entrada de capital o posible venta del club. Alejandro Arribas confirmó que "el club nunca ha estado en venta" como afirman informaciones de algunos medios de comunicación. Aunque sí confirmó el presidente intereses externos. "La gente te llama porque ve la situación que tiene el club y quieren sacar beneficio", comentó.

Sin patrocinador principal, pues "Avatel nos ha dejado", la entidad "explora nuevas posibilidades de patrocinio", que vendrá de la mano con la nueva etapa. No busca, sin embargo, entrada de capital. "La gente se acerca porque piensan que les beneficia. No hay nada, sigo yo solo y estamos explorando vías de ingresos".

Alejandro Arribas, en el palco junto a los concejales José Martínez y Cristina Mora. / | IVÁN URQUÍZAR

Dando por cerrada la cuestión, Arribas confirmó los principios de su proyecto. "Vamos a afrontar esto con un presupuesto realista para la categoría que tenemos que ajustar en todos los sentidos: reduciendo gastos innecesarios y aumentando vías de ingresos que el club no había explotado", dijo antes de soltar su párrafo estudiado de buenas palabras que repitió en varias ocasiones.

"Tenemos entusiasmo por la nueva temporada, vamos a resolver lo que nos acomete ahora y nos estamos moviendo deportivamente. Económicamente, el club va a tirar para adelante y va a competir como hasta ahora. Creemos que vamos a hacer una temporada mejor que la pasada y sin retrasos en los pagos", afirmó. "Por fin tengo esa ilusión de empezar un proyecto nuestro de verdad y desde el principio con muy pocos contratos heredados", reiteró.

Hacienda y Seguridad Social

Según el presidente albinegro, el Cartagena tiene una deuda total de 3,5 millones de euros. Entre los adeudados está Hacienda y la Seguridad Social, que aplican embargos, con 2 millones y 400.000 euros respectivamente. "A 30 de junio haremos una nueva auditoría de la temporada y podremos saber cuál es la deuda del club, pero es similar", adelantó. "Habrá incrementado muy levemente por los embargos de la administración que nos han impedido estar al día", aseguró Arribas. Una vez aclarada la cifra, el FC Cartagena tendrá una reunión con Hacienda y Seguridad Social "para llevarle las propuestas" que el equipo del presidente ha trabajado. "Están dispuestos a escucharnos y ayudarnos", confió.

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Por último, el presidente aseguró que habrá "mejor equipo que la temporada pasada" a pesar de la reestructuración salarial y que aportará dinero de su bolsillo como ya ha hecho si hay imprevistos. Víctor Alonso, que apenas participó, confirmó que se estudia la continuidad en La Manga Club.